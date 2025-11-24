遊港不滿！陸女做1事遭罰款5000元 網友揭關鍵原因籲勿重蹈覆轍

來香港旅遊也要注意法例，否則可能會被罰款。有大陸女生於小紅書發照片與發文，大嘆她來香港做了1件「天真」的事之後，慘被罰款5,000元，「為什麼不能啊？大陸可以隨意啊」，又提醒其他想來港的人留意，「不經一事，不長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」。

不少大陸網友感到驚訝，「五千好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能做？」，隨即有網友解釋原因。原PO亦留言指「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念」。

「我在香港做了件很天真的事...」該大陸女生近日於小紅書發布罰款通知書圖片，感嘆自己於香港大埔旅遊時，因餵飼野鴿「斷正」，被罰款5,000元，大嘆「為什麼不能餵啊？大陸可以隨意餵啊」。

大陸女生餵野鴿被罰款5,000元：內地可以隨意餵啊

從罰款通知書見到，原PO於大埔寶湖道街市寶湖里行人路餵野鴿，違反《野生動物保護條例》（第170章）餵飼野生動物或附表2A指明動物罪行，定額罰款5,000元。

原PO提醒其他有意來港的人要注意，「不經一事，不長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」。

大陸網友：為什麼不能餵？港網友解釋：影響公眾衛生

大陸網友看後感到驚訝，不少人表示不知道在香港不可以餵野鴿，「五千好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能餵？什麼情況下不能餵？」。隨即有香港網友解釋原因，「影響公眾衛生，不能餵，什麼情況也不能餵」、「鴿子很多細菌，不建議接觸」、「你去坑口站外面看看就知道，那一帶尤其有一個居屋屋苑飽受白鴿問題困擾，最主要是衛生問題，加上會吵得讓人無法入睡，而且餵鴿子的同時，吃剩的殘渣也會吸引大量老鼠」。

原PO亦留言指，「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念，人不能固步在狹小的空間，得多看看不一樣的世界」。

