FILA店長備註顧客「買雙鞋子一直嫌貴」 截圖錯發粉絲群引眾怒

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
河南FILA店長備註顧客「買雙鞋子一直嫌貴」 截圖錯發粉絲群引起消費者和會員們眾怒。（紅星新聞）
河南FILA店長備註顧客「買雙鞋子一直嫌貴」 截圖錯發粉絲群引起消費者和會員們眾怒。（紅星新聞）

大陸網友分享11月23日在河南鄭州一間FILA KIDS給兒子買鞋，後發現竟被員工將聯絡方式備註為「買雙鞋子都嫌貴」。今日涉事商場表示已經介入調查並處理，而「FILA消費者體驗官方服務號」也向消費者道歉，稱已經嚴肅批評相關員工。

據極目新聞，一網友周末跟兒子一起買鞋，進店到結帳一共不到十分鐘，試過三雙鞋之後決定買一雙，並在店員的建議下用優惠券買下。結果不久後竟然發現店長將她的聯絡資料和備註發布在會員群裡，描述赫然寫著「就買一雙鞋子一直嫌貴」，而標籤則為「買雙鞋子都嫌貴最後用了個88（優惠券）」。

該名消費者既生氣又無奈地說「我請問呢？店長的態度就是把群解散了？」

由於網友的名稱和備註被群發，行為引起會員不滿。

這名消費者回憶購買過程表示，沒有過多麻煩店員，也沒有磨磨蹭蹭影響生意，認為買賣就是自由選擇，不應如此被批評。不僅涉事消費者，群裡的其他會員也相當震驚，表示「你們都這樣給客戶備註嗎？太無語了。原來消費是被這樣對待的？」店方隨後在群裡道歉。

《極目新聞》詢問涉事商場正弘城，工作人員稱已經接到該消費者的投訴，目前正在處理。而在網友的帖子下，「FILA消費者體驗官方服務號」在評論區致歉，強調已經嚴肅批評店員，承諾類似事情不會再出現。「我們真誠希望能有機會當面向您表達歉意，並請您監督我們改進 、提升服務水平。」

河南FILA店長備註顧客「買雙鞋子一直嫌貴」 截圖錯發粉絲群引起消費者和會員們眾怒。 （紅星新聞）
河南FILA店長備註顧客「買雙鞋子一直嫌貴」 截圖錯發粉絲群引起消費者和會員們眾怒。 （紅星新聞）

消費者 店員
