產品打折、員工加薪 陸連鎖餐飲集團西貝店鋪再現人潮

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
遭預製菜風波重創的大陸連鎖餐飲集團「西貝」，近期連出產品減價及員工加薪兩招以招來生意，40道產品減幅在5%至20%，員工則平均加薪人民幣500元，部份店鋪近日已再次出現排隊人龍。

西貝9月爆出廣泛使用預製菜後，重創消費者信心，營業額急跌，甚至一度傳出倒閉潮的消息。

據新民晚報報導，西貝南京砂之船店開業首日，晚上用餐尖峰時段人流旺盛，出現明顯排隊狀況。店長表示，近期西貝全國門市菜降價調改，門市近40道菜降價，幅度在5%到20%不等。服務生也證實，先前媒體報導的西貝全員平均加薪500元情況屬實。

有大陸網友比對發現，西貝減幅最大的是原價9元的現烤饢餅，減價後售5元；蒙古牛排則由149元減至128元；草原嫩烤羊排則由109元減至99元。

此外，更惹大陸網友議論的，則是西貝向前線員工大幅加人工，全員平均漲薪500元。

根據先前通報，西貝曾於9月12日召開1.8萬人員工大會，西貝創辦人賈國龍在會上宣布將向第一線員工發放500元補助。據了解，該補貼在9月就已經到賬，10月轉變為獎金收入的一部分，固定保留在一線員工的收入體系中。

此外，這次風波後，賈國龍還在公司內部明確提出要求：「不允許減排班、不允許裁員，店內沒有客人時，店長就帶領大家學習、訓練。」

