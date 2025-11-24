三星堆與金沙考古成果 在英亮相

近日，「面具之下：發現三星堆與金沙」展覽與學術研討會在英國牛津大學聖安妮學院舉行。通過圖文、影像與多媒體等形式，系統展示了三星堆遺址與金沙遺址的考古成果，呈現了古蜀文明獨特的藝術成就與精神世界。

三星堆遺址於1927年在四川德陽廣漢市被發現，被譽為大陸二十世紀最重大的考古發現之一，揭示了此前不為人知的古蜀文明。金沙遺址於2001年在成都出土，與三星堆一脈相承，共同構建了古蜀文明的整體面貌。

據瞭解，活動現場展出青銅器、金器等重要文物複製品10多件，包括目前已知最高的商周青銅器「青銅神樹」、保存最為完整的「青銅立人像」、古蜀文明代表性祭祀遺存「青銅神壇」，以及工藝精湛的「太陽神鳥」金飾和金面具等。

展覽還運用增強現實（AR）技術生動再現三星堆與金沙遺址的考古發掘過程與遺址風貌，為觀眾帶來沉浸式文化體驗。

同時，三星堆與金沙學術研討會也在牛津大學聖安妮學院學術報告廳舉行，匯聚了兩國考古與文博領域的多位專家學者。

此次「面具之下：發現三星堆與金沙」展覽與學術研討會，是大陸西南地區考古成果在英國的集中亮相，以國際化敘事視角展示了古蜀文明，進一步促進了海外公眾對中國古代文明與藝術的理解和認同。