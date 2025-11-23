快訊

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

演唱會第二天…TWICE換髮型！子瑜綁馬尾甜笑：大家的心意我收到了

台港文化交流新進展 策進會首度舉辦「台港建築交流論壇」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
策進會23日在台中，首度舉行「2025台港建築交流論壇」。（圖／策進會提供）
策進會23日在台中，首度舉行「2025台港建築交流論壇」。（圖／策進會提供）

財團法人台港經濟文化合作策進會（簡稱策進會）今日於台中舉辦「2025台港建築交流論壇」，作為台港文化交流的新進展，邀集兩地建築師分享相關案例與文化意涵。據悉，這是首度舉辦這一活動。

策進會23日表示，今日以「建築 × 永續 × 城市文化再生」為主題，於台中百年市定古蹟「台灣府儒考棚」舉辦「2025台港建築交流論壇」，邀集台港建築、城市治理與文化資產領域的重量級專家進行深度交流。陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水與多位文合會委員均到場參與交流，自香港來台多年的馮國安建築師也特別出席，分享台港建築理念的異同。

策進會董事長賴秀如提到，台港在文化空間再利用、老屋保存以及永續發展等議題上面臨相似挑戰與契機，本次論壇特別選在「台灣府儒考棚」舉行，希望與會者能在充滿歷史文化的場域中，共同思考台港建築與城市發展的過去、現在與未來。

賴秀如期盼，透過此次交流，促進雙方理解與連結，並為未來合作奠定更堅實的基礎。

策進會文化合作委員會召集人丁曉菁強調，許多文化工作者正以自己的方式，努力讓這座連結台港的橋梁持續穩固、暢通，文合會也將持續推動，讓台港文化合作不僅是維繫關係，更能逐步走向共同創造、策動與建構更美好的未來。

本次論壇由文合會委員龔書章與謝佩霓共同主持。香港方面，張智強建築師分享如何以「瑞士刀」概念，將極小空間發揮最大功能；馬潔怡創辦人以「理解環境、探索構築、反思影響」為核心，分享協助農村學校重建的經驗；阮文韜建築師則以「建築快樂／快樂建築」為題，談論香港公共遊樂空間未來的發展與可能性。台灣方面，何黛雯建築師分享基隆港西岸國際旅運中心及桃園八德大湳圖書館的再生歷程；技師陳冠帆則以台南老宅案例，呈現結構與設計併行的實踐方式；文合會委員蔡佩烜分享佳佳西市場旅店與蕃薯崎中繼空間的經驗。

公開資料顯示，2011年開始策進會與港方協進會（港台經濟文化合作協進會）共同舉辦「台港文化合作論壇」。近年策進會也開始探索更多不同形式的活動，例如建築論壇。今年8月策進會的文化合作委員會第15屆委員已完成聘任，本屆文合會召集人丁曉菁當時表示，延續既有的成果及基礎，今年將再辦理台港文化交流主題的交流與論壇活動。

策進會 香港

延伸閱讀

「兩岸同胞交流研討活動」成都開幕 王滬寧致信：反對外部勢力干涉

台德交流新突破！高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

閃電訪陸最後日 國民黨副主席張榮恭「和陸興台」：抗中絕對保不了台

台南南瀛天文館推古籍與文化交流展 精選珍稀文獻

相關新聞

中亞三國同喊「一中原則」 王毅：核心利益互相支持是應有之義

甫結束中亞三國（吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克）訪問的大陸外長王毅日前表示，中亞三國公開強調一中原則，集體發聲正當其時，既支...

台港文化交流新進展 策進會首度舉辦「台港建築交流論壇」

財團法人台港經濟文化合作策進會（簡稱策進會）今日於台中舉辦「2025台港建築交流論壇」，作為台港文化交流的新進展，邀集兩...

兩岸觀策／中共威懾台獨 祭出全球抓捕「沈伯洋們」

應大陸國家主席習近平邀請，泰國國王瓦吉拉隆功11月13日飛抵北京展開為期5天的國事訪問，這是歷史上泰王首次到訪中國。遭中國公安機關通緝多年的「十大逃犯」之一的詐團主嫌佘智江，則在前一天被依中泰引渡條約從泰國引渡回中國。 2022年8月佘智江經中泰執法合作在曼谷被捕，今年11月10日泰國上訴法院正式裁定同意將佘智江引渡回中國受審，這起看似和台灣無關的司法案件，其實值得台灣48名遭中國大陸立案偵查或公告通緝的「沈伯洋們」警惕。

避誤解誤判 共、美軍完成安全諮商

釜山川習會後，大陸與美國的各領域接觸持續進行，雙方軍事部門已經完成今年第二度的海上軍事安全磋商機制工作小組會議，解放軍重...

「尼米茲」前腳剛走「華盛頓」後腳到 美航艦「一進一出」南海

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在微博上發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦17日穿越菲律賓民...

中美海上軍事安全磋商 陸方：反對以航行和飛越自由為名危害中國主權

川習會後，大陸海軍官方微信公眾號22日發布，18日至20日，中美兩軍在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。