台港文化交流新進展 策進會首度舉辦「台港建築交流論壇」

財團法人台港經濟文化合作策進會（簡稱策進會）今日於台中舉辦「2025台港建築交流論壇」，作為台港文化交流的新進展，邀集兩地建築師分享相關案例與文化意涵。據悉，這是首度舉辦這一活動。

策進會23日表示，今日以「建築 × 永續 × 城市文化再生」為主題，於台中百年市定古蹟「台灣府儒考棚」舉辦「2025台港建築交流論壇」，邀集台港建築、城市治理與文化資產領域的重量級專家進行深度交流。陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水與多位文合會委員均到場參與交流，自香港來台多年的馮國安建築師也特別出席，分享台港建築理念的異同。

策進會董事長賴秀如提到，台港在文化空間再利用、老屋保存以及永續發展等議題上面臨相似挑戰與契機，本次論壇特別選在「台灣府儒考棚」舉行，希望與會者能在充滿歷史文化的場域中，共同思考台港建築與城市發展的過去、現在與未來。

賴秀如期盼，透過此次交流，促進雙方理解與連結，並為未來合作奠定更堅實的基礎。

策進會文化合作委員會召集人丁曉菁強調，許多文化工作者正以自己的方式，努力讓這座連結台港的橋梁持續穩固、暢通，文合會也將持續推動，讓台港文化合作不僅是維繫關係，更能逐步走向共同創造、策動與建構更美好的未來。

本次論壇由文合會委員龔書章與謝佩霓共同主持。香港方面，張智強建築師分享如何以「瑞士刀」概念，將極小空間發揮最大功能；馬潔怡創辦人以「理解環境、探索構築、反思影響」為核心，分享協助農村學校重建的經驗；阮文韜建築師則以「建築快樂／快樂建築」為題，談論香港公共遊樂空間未來的發展與可能性。台灣方面，何黛雯建築師分享基隆港西岸國際旅運中心及桃園八德大湳圖書館的再生歷程；技師陳冠帆則以台南老宅案例，呈現結構與設計併行的實踐方式；文合會委員蔡佩烜分享佳佳西市場旅店與蕃薯崎中繼空間的經驗。

公開資料顯示，2011年開始策進會與港方協進會（港台經濟文化合作協進會）共同舉辦「台港文化合作論壇」。近年策進會也開始探索更多不同形式的活動，例如建築論壇。今年8月策進會的文化合作委員會第15屆委員已完成聘任，本屆文合會召集人丁曉菁當時表示，延續既有的成果及基礎，今年將再辦理台港文化交流主題的交流與論壇活動。