范冰冰奪金馬影后在台露臉了！哭成淚人兒　狂收650條祝賀訊息

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

香港流感疫情升溫 兒童重症已逾20例、已釀2死

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港流感及呼吸道合胞病毒疫情持續升高，專家呼籲香港市民應儘快接種流感及RSV疫苗。（香港中通社）
香港流感及呼吸道合胞病毒疫情持續升高，專家呼籲香港市民應儘快接種流感及RSV疫苗。（香港中通社）

香港流感及呼吸道合胞病毒（呼吸道融合病毒，RVS）活躍度續升，流感季節至今已釀21例兒童重症及兩死亡，專家相信短期內會出現冬季流感高峰期。

香港中華醫學會說，隨著天氣轉冷，預料呼吸道病毒的活躍程度將持續上升，尤其是流感及RSV，加上今年夏季及冬季流感高峰期有機會重疊，高危人士包括幼兒、長者及長期病患者同時感染兩種病毒的風險上升，增加出現嚴重併發症的風險，呼籲香港市民接種流感及RSV疫苗。

環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生說，新冠疫情後，流感及RSV的流行模式已改變。香港衛生署數據反映今年6月起，每周均錄得逾200宗RSV確診個案，數字持續上升。

他相信，疫情後夏季流感延遲出現，如果夏季流感延長至與冬季流感高峰期重疊，將形成超長流感季節。由於RSV未有針對性特效藥，只能靠支援性治療紓緩，建議嬰幼兒接種預防性單株抗體，長者及長期病患者則可考慮接種RSV預防針，減少感染及重症風險。

香港呼吸系統專科醫生陳真光引述研究稱，長者一旦感染RSV，與感染其他呼吸道病毒臨床病徵類同，但同時會呼吸困難及喘鳴，而出現併發症及死亡風險較感染流感高。

近期香港流感重災區是少年兒童，夏季流感季節至今已錄得21宗涉及兒童流感重症，包括兩宗死亡個案。涉及的少年兒童年齡介乎11個月至17歲。

亞洲兒童傳染病學會主席關日華說，小朋友因感染RSV的死亡率比流感高10倍，而多重感染並不少見。其中嬰兒感染RSV初期的症狀不明顯，但病情可能在數天內惡化，導致喘鳴、呼吸困難或缺氧，住院及死亡率較流感高，有機會引致長期後遺症。提醒家長，如果嬰幼兒在流感季節出現嚴重下呼吸道感染症狀，應同時檢測RSV及流感，並及早求醫。

香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌說，香港夏季流感高峰期上月中旬已「封頂」，預計本月尾至下月初回落到底線，但近日天氣轉涼，可能短期內會出現冬季流感高峰期，呼籲市民尤其是高風險人士要盡快接種疫苗。

流感 RSV 香港

