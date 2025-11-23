到「世界第一長洞」打卡迷路 37歲男子失聯6天靠飲地下水生還

快訊

香港01／ 撰文／陳進安
韋某與救援人員合影。（極目新聞）

大陸37歲男子韋某近日為拍照打卡到有「世界第一長洞」之稱的廣西河池鳳山縣江洲地下長廊，卻不慎迷路，與外界失聯。11月21日，他失聯六天後被找到。擔任救援的貴州弘箭救援隊工作人員透露，韋某於下午2時被發現，當時他距離進入洞穴的3號洞口約五六公里，距離最近的出口僅三公里。然而，由於他所處位置無光源且一片漆黑，信號也無法接通，導致他迷路。

當被救援人員找到時，韋某看到了遠處的光源，立即打起精神呼喊求救。雖然他還有足夠的體力行走，但到達洞口時卻突然暈倒，目前正在醫院接受治療。

韋某告訴救援工作人員，他是15日晚上為了拍照而獨自進入洞穴，隨身只帶了些零食和礦泉水。第二天便耗盡了食物，接下來的四天只能依賴洞內的地下水生存。他的手電筒很快沒電，只能關閉手機以維持微弱的電量，來應急求救或照明。直到被發現時，手機電量仍有20%。為了照明，他將隨身的四軸相機電池改裝成手電筒的電源，試圖尋找水源。

由於缺乏食物，他不得不保存體力，透過智能手錶來計算時間，保持正常作息和睡眠。

有資料顯示，廣西河池鳳山地質公園曾登上《中國國家地理》封面，江洲地下長廊是該地的著名景點，以其53公里的長度被譽為「世界第一長洞」。

救援隊工作人員表示，他們三人接到請求後立即從貴州趕往河池，當地消防和公安等多個部門也組織了四五十人參與搜救。他提醒道，探洞存在高風險，若陷入困境，搜救成本會非常高，因此不建議探險者輕易進入。

一位探洞者指出，江洲地下長廊的洞穴全長53公里，有四個大洞，內部分支繁多，地形錯綜複雜。即使是經驗豐富的探洞者也需要結伴同行，單獨行動且攜帶資源不足的人很容易迷路。

當地相關部門告訴極目新聞，該洞穴早已禁止進入。該地因其拍照打卡的熱門程度而受到關注，鑒於遊客在鐘乳石上刻字的行為，為了保護洞穴，自然資源局和公園管委會已在入口處設置圍擋並懸掛警示標誌，明確「禁止入內」的規定。

洞內地形圖。（極目新聞）

