奪金馬後范冰冰發文狂嗑大閘蟹 稱「有點幸福，有點懵」




聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導

大陸演員范冰冰22日奪下金馬獎最佳女主角獎後，23日凌晨在微博發文稱爆啃了三隻大閘蟹，並說「此刻，有點幸福，有點懵」。（圖／取自微博＠范冰冰）

大陸演員范冰冰22日奪下台灣金馬獎最佳女主角獎後，23日凌晨在微博發文稱爆啃了三隻大閘蟹，並說「此刻，有點幸福，有點懵」。

范冰冰微博發文說，「剛回復完所有好友的六百多條祝福信息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵」並在微博上配上大閘蟹的照片與一張眼神迷離照。

范冰冰在第62屆金馬獎上以馬來西亞電影「地母」獲得最佳女主角獎，她本人未能到場，「地母」的導演張吉安代她領獎，並在現場與她電話連線。范冰冰在電話連線時數度哽咽，表示感謝張吉安對她的信任。她也祝福金馬獎，「感謝它始終如一地支持並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒」。

范冰冰微博上許多網友恭喜范冰冰獲獎，有網友稱：「拋開政治，華人世界裡，最高級、最有品味、最真實的，只有金馬獎！金馬獎好比鵝肝配紅酒，其他獎類似農村大席上用破碗裝的預製肉。」

張吉安此前透露金馬獎現場將會有「驚喜」，外界認為這個驚喜會是范冰冰現身金馬獎，甚至外傳她已包下晶華酒店半層樓，不過最後關頭並未現身。張吉安事後透露，范冰冰本來真的準備來台，「我們六天前已經拿到簽證」，可惜范冰冰先前已經定好的工作無法調整，這才錯失親自領獎的機會。

因2018年金馬獎在最佳紀錄片「我們的青春，在台灣」導演傅榆上台領獎致詞言論被大陸官方認定涉及台獨，因此自2019年抵制金馬獎，暫停大陸影片與藝人參加金馬獎。若范冰冰此次順利來台，或將被視為對於該抵制的一個小突破。

范冰冰先前也入圍並得過金馬獎。她2007年曾以電影《心中有鬼》獲得金馬獎最佳女配角獎，並在2016年以《我不是潘金蓮》角逐影后。

央視前主持人崔永元2018年指范冰冰涉嫌偷稅漏稅，最終導致范冰冰被大陸國稅總局追繳及罰款。之後，范冰冰的演藝事業受到嚴重影響，她近年轉戰到韓國、馬來西亞等地拍電影。

