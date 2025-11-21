邵逸夫獎將擴獎項！傳2027年新增應用科技領域 台灣科學家有力奪獎

有「東方諾貝爾獎的」香港邵逸夫獎，今年獲獎者的研究成果正在香港科學館展出至12月7日。明年的邵逸夫獎提名即將應止，預計2027年將增加獎項，台灣學者有力在新增領域奪取獎項。

「邵逸夫獎」是據已故邵逸夫先生的意願，於2002年11月設立，2004年首次頒獎，以表彰在學術及科學研究或應用上在近期獲得突破成果，和該成果對人類生活產生意義深遠影響的科學家。該獎設有三個獎項，分別為天文學獎、生命科學與醫學獎、數學科學獎，每年頒發一次，每項獎金120萬美元。

來自邵逸夫獎遴選委員會秘書處的消息說，2006年度「邵逸夫獎」，在由秘書處發出電郵邀請函，邀請各提名人提名後，將在12月1日截止提名。現有三個獎項的遴選委員會成員篩選所有提名後，會在來年四月將有關最終候選人的提案交予邵逸夫獎理事會審議，並由理事會作最終決定。

此前傳出訊息，邵逸夫獎將擴大一個獎項。邵逸夫獎理事會主席及評審會副主席楊綱凱早前表示，新獎項目前仍在構思階段。有關獎項的領域將考慮幾個因素，包括要在世界上得到高程度的認可、是廣義的科學領域等。

按照目前2026年度的獎項即將截止提名，擴大獎項的安排，預計將在2027年開始增設。也有消息說，新增的獎項有可能在應用科技領域。

今年的邵逸夫獎為第二十二屆頒發，年度三個獎項共有四名邵逸夫獎得獎者，其中天文學獎由加拿大多倫多大學的約翰‧理察‧邦德和英國劍橋大學的喬治‧艾夫斯塔希歐奪得；生命科學與醫學獎由德國馬克斯普朗克生物化學研究所及中國上海科技大學: 沃爾夫岡‧鮑邁斯特的拿到；數學科學獎得主是中國清華大學的深谷賢治。

十月的頒獎禮後，邵逸夫獎得主的研究成果開始在香港展出，其後還有大學的相關座談和論壇。