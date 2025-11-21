快訊

日媒：多項原定在大陸舉行的日藝人或體育選手交流活動取消

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日中交流多項演出取消。其中包括原定12月在上海的公演日本偶像團體「SITUASION」。圖為該團的宣傳照。 取自「SITUASION」X官方帳號
日中交流多項演出取消。其中包括原定12月在上海的公演日本偶像團體「SITUASION」。圖為該團的宣傳照。 取自「SITUASION」X官方帳號

日本共同社，受日本首相高市早苗涉台國會答辯導致日中關係緊張的影響，原定11至12月在中國各地舉行的日本藝人或體育選手等參與的多項活動近日相繼宣布取消或延期。

報導稱，原計劃本月底在上海舉辦的前職棒選手五十嵐亮太等5人參與的棒球訓練活動及脫口秀因日中關係惡化已被延期。

在音樂類活動中，創作歌手「KOKIA」原定本月19日在北京舉行的演唱會以設備故障為由取消。關於前寶塚歌劇團花組的明星藝人高穎巴，以及偶像團體「SITUASION」原定12月在上海的公演，主辦單位也以考慮到安全或健康狀況為由宣布取消。

此外，共同社另一則報導中稱，日本沖繩縣教育委員會21日透露，縣內高中生等約20人原定29日對中國上海市的學校展開為期約兩週的研修活動已取消。中方18日透過委託單位聯絡稱無法進行接待。詳細理由不明。沖繩縣教委負責人稱，「可能受到了與中國關係惡化的影響」。

報導稱，該活動以語言研修和文化交流的為目的，自2012年度起實施，除新冠疫情導致的暫停之外，幾乎每年舉行。縣教委正在探討作為此次取消的替代措施，改為線上交流方式。

