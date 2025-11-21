聽新聞
到底是有多累？男子巴士上睡到叫不醒 全車以為他昏迷急報警
網上流傳一條短片，可見一名身穿西裝的外籍男乘客，坐在一輛巴士下層坐位，戴著藍牙耳機低著頭，毫無反應。有其他乘客與巴士車長，先後向他說「Hello」及用手拍打其手臂，但仍無知覺。巴士車長惟有向其他乘客說：「不好意思呀各位乘客，這位乘客（男事主）似乎有點狀況。」車長同時用電話致電999報案求助。拍片人士亦認為「當然不是睡著啦，哪有人會睡成這樣？」
將影片放上網的網友直言「南無阿彌陀佛，希望他能渡過難關」。有網友留言，認為事主「面色又不像死人」。其他人見狀回覆：「昏迷歸昏迷、死歸死、兩回事千萬不要混淆。」
《香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，於本月19日（周三）晚上11時12分，接獲城巴619線一名車長報案，指其巴士駛至藍田鐵路站往觀塘方向對開時，有一名男乘客懷疑暈倒。救護員趕至現場，該名男事主恢復知覺，初步相信該名26歲外籍男事主僅為睡覺。案件由「有人昏迷」改列為「誤會」處理，事件中沒有人需要送院。
