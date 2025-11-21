快訊

到底是有多累？男子巴士上睡到叫不醒 全車以為他昏迷急報警

香港01／ 撰文：凌逸德
巴士車長叫拍男事主多次仍未有起色，取出電話報案求助。(網上片段截圖)
巴士車長叫拍男事主多次仍未有起色，取出電話報案求助。(網上片段截圖)

網上流傳一條短片，可見一名身穿西裝的外籍男乘客，坐在一輛巴士下層坐位，戴著藍牙耳機低著頭，毫無反應。有其他乘客與巴士車長，先後向他說「Hello」及用手拍打其手臂，但仍無知覺。巴士車長惟有向其他乘客說：「不好意思呀各位乘客，這位乘客（男事主）似乎有點狀況。」車長同時用電話致電999報案求助。拍片人士亦認為「當然不是睡著啦，哪有人會睡成這樣？」

將影片放上網的網友直言「南無阿彌陀佛，希望他能渡過難關」。有網友留言，認為事主「面色又不像死人」。其他人見狀回覆：「昏迷歸昏迷、死歸死、兩回事千萬不要混淆。」

香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，於本月19日（周三）晚上11時12分，接獲城巴619線一名車長報案，指其巴士駛至藍田鐵路站往觀塘方向對開時，有一名男乘客懷疑暈倒。救護員趕至現場，該名男事主恢復知覺，初步相信該名26歲外籍男事主僅為睡覺。案件由「有人昏迷」改列為「誤會」處理，事件中沒有人需要送院。

延伸閱讀：

將軍澳富康花園36歲男子倒斃房間　父親揭發報警

尖沙咀金巴利道地盤中年男工工作時突暈倒　昏迷送院搶救不治

文章授權轉載自《香港01》

遊港注意！陸女做1事被罰款2萬元 哀嘆：在家鄉可以隨意做啊

去香港旅遊也要注意法例，否則可能會被罰款。有大陸女生於小紅書發相發文，抱怨她來香港做了1件「天真」的事之後，慘被罰款5,000港元（約新台幣2萬元），「為什麼不能啊？大陸可以隨意啊」，又提醒其他想來港的人留意，「不經一事不長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」。

鄭智化「連滾帶爬」登機風波後 陸民航局要求加強身障者服務保障

台灣歌手鄭智化日前在微博發文親述在深圳機場的登機困境，表示協助輪椅乘客的登機車與機艙門有25公分高度差，輪椅無法直接推入...

就業壓力更大！陸明年大學畢業生預計達1270萬人 再創新高

據大陸教育部統計，大陸明年大學畢業生人數預計達到1,270萬人，比起今年再增加48萬人，再度創下歷史新高，這也意味著明年...

在柬埔寨涉販運人口 中國網紅「橙子姐姐」被捕

在抖音擁有十多萬粉絲的網紅「橙子姐姐」，12日在柬埔寨西哈努克港突然失聯引起關注。柬埔寨警方通報，指「橙子姐姐」因涉嫌網...

「我阿嬤？」模特兒冠軍亮相全場震驚 官方急滅火：頒錯人

中國大陸一場由多間深圳企業聯合主辦的「國際模特大賽」近日引發爭議，一名15號參賽者在頒獎典禮上頭戴桂冠、手捧「女模組廣東冠軍」證書與獎杯的畫面在網上瘋傳，網友對評選標準強烈質疑。事後組委會出面澄清，指該名選手其實是「太太組冠軍」，是工作人員頒錯獎了。

