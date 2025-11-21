快訊

遊港注意！陸女做1事被罰款2萬元 哀嘆：在家鄉可以隨意做啊

香港01／ 撰文：布萊恩
樓主於大埔寶湖道街市寶湖里行人路餵野鴿，違反《野生動物保護條例》（第170章）餵飼野生動物或附表2A指明動物罪行，定額罰款5,000元。（小紅書）
香港旅遊也要注意法例，否則可能會被罰款。有大陸女生於小紅書發相發文，抱怨她來香港做了1件「天真」的事之後，慘被罰款5,000港元（約新台幣2萬元），「為什麼不能啊？大陸可以隨意啊」，又提醒其他想來港的人留意，「不經一事不長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」。

不少大陸網友感到驚訝，「五千好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能做？」，隨即有網友解釋原因。樓主亦留言指「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念」。

「我在香港做了件很天真的事……」該大陸女生近日於小紅書發布罰款通知書圖片，感嘆自己於香港大埔旅遊時，因餵飼野鴿「斷正」（當場查獲），被罰款5,000元，抱怨「為什麼不能餵啊？大陸可以隨意餵啊」。

大陸女生餵野鴿被罰款5,000元：大陸可以隨意餵啊

從罰款通知書見到，樓主於大埔寶湖道街市寶湖里行人路餵野鴿，違反《野生動物保護條例》（第170章）餵飼野生動物或附表2A指明動物罪行，定額罰款5,000元。

樓主提醒其他有意來港的人要注意，「不經一事不長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」。

大陸網友：為什麼不能餵？ 港網友解釋：影響公眾衛生

大陸網友看後感到驚訝，不少人表示不知道在香港不可以餵野鴿，「五千好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能喂？什麼情況下不能喂？」。隨即有香港網友解釋原因，「影響公眾衛生，不能餵，什麼情況也不能餵」、「鴿子很多細菌，不建議接觸」、「你去坑口站出面睇下就知，果邊一帶由其有個居屋屋苑慘受白鴿問題折磨，最主要衛生問題，加埋會嘈到無覺瞓，同埋餵鴿的同時，食淨的殘渣都會引來大量老鼠」。

樓主亦留言指，「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念，人不能故步自封在狹小的空間，得多看看不一樣的世界」。

文章授權轉載自《香港01》

香港 罰款

