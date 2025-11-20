鄭智化「連滾帶爬」登機風波後 陸民航局要求加強身障者服務保障

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
台灣歌手鄭智化日前在微博發文親述在深圳機場的登機困境，掀起輿論風波。圖／取自第一現場
台灣歌手鄭智化日前在微博發文親述在深圳機場的登機困境，掀起輿論風波。圖／取自第一現場

台灣歌手鄭智化日前在微博發文親述在深圳機場的登機困境，表示協助輪椅乘客的登機車與機艙門有25公分高度差，輪椅無法直接推入，自己「連滾帶爬」進入機艙，在大陸社群掀起風波。事件發生約一個月後，大路民航局近日擬制定新規，加強對身障者的服務保障，具體措施包含要求增配登離機輔助設備，以消除登機高度差等。

澎湃新聞報導，大陸民航局運輸司近日向民航各地區管理局，各運輸航空公司，各運輸機場公司等發函稱，為切實保障殘疾人（身障人士）平等參與社會生活的權利，提升殘疾人航空出行服務品質，民航局制定了「關於加強殘疾人航空運輸保障能力的若干措施」，在本月21日前向各單位徵求意見。

根據新規的意見徵求稿，在工作任務中，首先要完善硬體基礎，增配設施設備。例如，升級改造機場公共區域、值機櫃台、安檢通道、登機口、到達區的無障礙設施；確保機場內無障礙通道、盲道、低位服務台、無障礙衛生間、語音提示系統、屏幕顯示系統、標識系統等配置齊全、功能完好。

此外，要增配登離機輔助設備，提升適配性和安全性。意見徵求稿顯示，要「優先安排殘疾人經廊橋登機，如需使用升降平台車、殘疾人登機梯等，應配備尺寸適宜的便攜式斜坡導板，有效消除高度差」，確保行動不便旅客能夠安全、順暢地登離飛機。

意見徵求稿提到，千萬級機場應提供方便輪椅旅客乘坐（如包含輪椅固定位、具備液壓傾斜功能）的電瓶車等輔助移動設備。有條件的航空公司應在客艙內常備機上專用窄型輪椅，便於輪椅旅客在艙門至座位之間移動或者往返衛生間。殘疾人旅客按規定提前申請機上專用窄型輪椅的，航空公司應當提供。

此前，鄭智化10月25日在微博發文表示，深圳機場對殘疾人的態度沒人性，指飛機不僅停在遠機位，升降車還離機門地板25公分，他的輪椅推不進飛機，腿也跨不進機艙門。不過機場後來公布現場視頻，當時有多名服務人員 協助他搬進機艙。

輪椅 機場 機艙
