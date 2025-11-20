再創新高 大陸2026年大專畢業生預計1270萬人

中國2026屆高校（大專院校）畢業生規模預計1270萬人，比今年度增加48萬人，再創歷史新高，就業形勢更加嚴峻。中國教育部9至11月在各地高校舉辦「金秋啟航」校園招聘活動，宣稱彙集就業訊息超過1200萬個。

央視新聞下午報導披露上述數據，並指中國教育部部署各地各高校展開「2026屆高校畢業生就業擴容提質行動」，圍繞推進促就業政策落實、加力穩崗拓崗、支持創業帶動就業、深化產教融合供需適配、抓實重點群體幫困保障等方面持續發力，促進高校畢業生高品質充分就業。

報導提到，秋季學期以來，中國教育部指導各地各高校展開2026屆高校畢業生「金秋啟航」校園招聘月系列活動，彙集並提供就業崗位訊息超1200萬個。同時，健全快速回應市場需求的人才供給機制，指導高校根據產業需要，再增設一批「微專業」和職業能力培訓課程，幫助畢業生快速提升就業能力。

據中國教育部發布，高校畢業生就業工作座談會11月5日在北京舉行，邀集國家發改委、工信部、財政部、人社部、國務院國資委、地方政府、國有企業、民營企業、招聘機構和高校有關負責人作交流發言。

中國教育部黨組書記、部長懷進鵬在會中要求，圍繞2026屆高校畢業生就業工作，要加快教育綜合改革，準確研判形勢，明確促就業工作方向，著力推動崗位擴容、服務提質、機制升級，促進高校畢業生高品質充分就業。

他還表示，「企業要著眼做好今後一個時期的高素質人才儲備，勇擔社會責任，擴大高校畢業生招聘規模」。招聘服務機構要與教育系統密切配合，助力就業服務優化升級。

新華社17日報導，中國人力資源社會保障部黨組書記、部長王曉萍指出，未來5年高校畢業生數量會繼續增加，人社部將多措並舉拓寬高校畢業生等青年市場化社會化就業管道，強化擇業和用人觀念引導。激勵各類人才下鄉服務和創業就業。