快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

「我阿嬤？」模特兒冠軍亮相全場震驚 官方急滅火：頒錯人

聯合新聞網／ 綜合報導
第28屆國際模特大賽廣州區冠軍讓網友傻眼。圖／影片截圖
第28屆國際模特大賽廣州區冠軍讓網友傻眼。圖／影片截圖

中國大陸一場由多間深圳企業聯合主辦的「國際模特大賽」近日引發爭議，一名15號參賽者在頒獎典禮上頭戴桂冠、手捧「女模組廣東冠軍」證書與獎杯的畫面在網上瘋傳，網友對評選標準強烈質疑。事後組委會出面澄清，指該名選手其實是「太太組冠軍」，是工作人員頒錯獎了。

據《紅星新聞》報導，頒獎典禮於本月16日舉行，影片中可見看起來年齡偏大的15號選手，頭戴桂冠、身披冠軍綬帶、手拿冠軍證書，在強光下獨自走上舞台，一一向觀眾及評審致謝，雖然體態豐腴、步伐稍顯拘謹，但臉上滿是自信。

結果公布，網友瞬間炸鍋紛紛留言質疑，「審美退化成這樣了嗎？」、「妖風吹到廣東來了？」、「廣東果然孝順──不捧閨女，這是捧娘。」有人更懷疑比賽是否公正，「不會是贊助商老闆娘吧？」、「有錢能使鬼推磨？」還有人笑稱「長得真像我丈母娘」、「好像我阿嬤」。但也有少數聲音指出「審美沒有單一標準」，認為她有成熟女性的氣場與韻味。

面對連日爭議，19日賽事組委會副主席羅雲琦接受訪問時解釋，15號選手其實是太太組冠軍，賽事同時設有女模組、男模組與兒童組，真正的女模組廣東冠軍是37號選手。她表示，因獎杯與證書樣式透明、相似，加上工作人員失誤，導致頒錯獎，才造成外界誤會。

羅雲琦說，組委會已向15號選手說明並補發正確證書，也向網友致歉。至於外界傳言她「帶資進組」或「有特別背景」，組委會強調「純屬謠言」。

@pzhoyuot5875

国际模特大赛广东冠军🏆#干货分享 #海外生活 #海外华人

♬ 原聲 - 炒股养家

來源：tiktok

模特兒 選美 廣東 深圳
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

「我阿嬤？」模特兒冠軍亮相全場震驚 官方急滅火：頒錯人

中國大陸一場由多間深圳企業聯合主辦的「國際模特大賽」近日引發爭議，一名15號參賽者在頒獎典禮上頭戴桂冠、手捧「女模組廣東冠軍」證書與獎杯的畫面在網上瘋傳，網友對評選標準強烈質疑。事後組委會出面澄清，指該名選手其實是「太太組冠軍」，是工作人員頒錯獎了。

誤將200ml腐蝕劑當飲料喝下去 陸深圳57歲男心臟驟停26次

中國深圳一名57歲男子誤飲200ml腐蝕劑，其後陷入26次心跳驟停，經歷4天葉克膜維持生命的生死考驗，最終成功脫險。

中國重慶某小區空地湧人潮「挖寶藏」 社區澄清：別處運來泥土有少量銅錢

上周四（13日），多位中國網友爆料，稱重慶榮昌區吳家鎮某小區旁的空地上出現了銅錢，甚至有人在評論中說自己挖到了金子，引發了不少人連夜前往「挖寶」。

陸留學生搭機想免費上網…駭進航空公司伺服器遭查獲

為了免費上網，中國一名留學生竟在飛機飛行途中嘗試入侵航空公司飛機上的無線網路後台伺服器，其行為已違反相關法律，甚至會造成航班乘客信息洩露。根據《治安管理處罰法》，上海機場公安已依法對違法人員給予治安處罰。

指尖種田 陸多省試水無人農場

中國大陸多個農業大省試水「無人農場」模式。

台灣客青深入上杭 感受客家文化

2025「客音π．客家音」兩岸（龍岩）客家青年講古交流賽近日於福建龍岩上杭圓滿落幕。本次活動以客家口語藝術競賽為主軸，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。