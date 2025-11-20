「我阿嬤？」模特兒冠軍亮相全場震驚 官方急滅火：頒錯人

中國大陸一場由多間深圳企業聯合主辦的「國際模特大賽」近日引發爭議，一名15號參賽者在頒獎典禮上頭戴桂冠、手捧「女模組廣東冠軍」證書與獎杯的畫面在網上瘋傳，網友對評選標準強烈質疑。事後組委會出面澄清，指該名選手其實是「太太組冠軍」，是工作人員頒錯獎了。

據《紅星新聞》報導，頒獎典禮於本月16日舉行，影片中可見看起來年齡偏大的15號選手，頭戴桂冠、身披冠軍綬帶、手拿冠軍證書，在強光下獨自走上舞台，一一向觀眾及評審致謝，雖然體態豐腴、步伐稍顯拘謹，但臉上滿是自信。

結果公布，網友瞬間炸鍋紛紛留言質疑，「審美退化成這樣了嗎？」、「妖風吹到廣東來了？」、「廣東果然孝順──不捧閨女，這是捧娘。」有人更懷疑比賽是否公正，「不會是贊助商老闆娘吧？」、「有錢能使鬼推磨？」還有人笑稱「長得真像我丈母娘」、「好像我阿嬤」。但也有少數聲音指出「審美沒有單一標準」，認為她有成熟女性的氣場與韻味。

面對連日爭議，19日賽事組委會副主席羅雲琦接受訪問時解釋，15號選手其實是太太組冠軍，賽事同時設有女模組、男模組與兒童組，真正的女模組廣東冠軍是37號選手。她表示，因獎杯與證書樣式透明、相似，加上工作人員失誤，導致頒錯獎，才造成外界誤會。

羅雲琦說，組委會已向15號選手說明並補發正確證書，也向網友致歉。至於外界傳言她「帶資進組」或「有特別背景」，組委會強調「純屬謠言」。

來源：tiktok