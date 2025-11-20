中國重慶某小區空地湧人潮「挖寶藏」 社區澄清：別處運來泥土有少量銅錢

上周四（13日），多位中國網友爆料，稱重慶榮昌區吳家鎮某小區旁的空地上出現了銅錢，甚至有人在評論中說自己挖到了金子，引發了不少人連夜前往「挖寶」。

畫面顯示，許多人聚集在廣場旁的泥地上，手持鋤頭進行挖掘。上周五（14日），事發地的社區工作人員告訴媒體，小區旁的廣場正在進行施工改造，計劃在約20平方米的邊角地區修建花壇。在施工過程中，從運來的泥土中挖出了一些銅錢，這使得大家誤以為發現了「寶藏」，因此前往挖掘。

該廣場位於小區附近，並未發現文物古蹟，更沒有挖出黃金等貴重物品。吳家鎮政府的工作人員表示，目前現場秩序已恢復，是否存在文物仍在進一步核查中。

