聽新聞
0:00 / 0:00
中國重慶某小區空地湧人潮「挖寶藏」 社區澄清：別處運來泥土有少量銅錢
上周四（13日），多位中國網友爆料，稱重慶榮昌區吳家鎮某小區旁的空地上出現了銅錢，甚至有人在評論中說自己挖到了金子，引發了不少人連夜前往「挖寶」。
畫面顯示，許多人聚集在廣場旁的泥地上，手持鋤頭進行挖掘。上周五（14日），事發地的社區工作人員告訴媒體，小區旁的廣場正在進行施工改造，計劃在約20平方米的邊角地區修建花壇。在施工過程中，從運來的泥土中挖出了一些銅錢，這使得大家誤以為發現了「寶藏」，因此前往挖掘。
該廣場位於小區附近，並未發現文物古蹟，更沒有挖出黃金等貴重物品。吳家鎮政府的工作人員表示，目前現場秩序已恢復，是否存在文物仍在進一步核查中。
延伸閱讀：
內蒙古200畝白菜遭數百人瘋搶 警察也無法阻止 菜農損失超百萬
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言