快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

聽新聞
0:00 / 0:00

中國重慶某小區空地湧人潮「挖寶藏」 社區澄清：別處運來泥土有少量銅錢

香港01／ 撰文：陳進安
多人到重慶一處工地「挖寶」。（極目新聞）
多人到重慶一處工地「挖寶」。（極目新聞）

上周四（13日），多位中國網友爆料，稱重慶榮昌區吳家鎮某小區旁的空地上出現了銅錢，甚至有人在評論中說自己挖到了金子，引發了不少人連夜前往「挖寶」。

畫面顯示，許多人聚集在廣場旁的泥地上，手持鋤頭進行挖掘。上周五（14日），事發地的社區工作人員告訴媒體，小區旁的廣場正在進行施工改造，計劃在約20平方米的邊角地區修建花壇。在施工過程中，從運來的泥土中挖出了一些銅錢，這使得大家誤以為發現了「寶藏」，因此前往挖掘。

該廣場位於小區附近，並未發現文物古蹟，更沒有挖出黃金等貴重物品。吳家鎮政府的工作人員表示，目前現場秩序已恢復，是否存在文物仍在進一步核查中。

延伸閱讀：

內蒙古200畝白菜遭數百人瘋搶　警察也無法阻止　菜農損失超百萬

湖北金店遭持械搶劫　猛錘碎櫃擄多件飾品　警拘35歲男疑犯

文章授權轉載自《香港01》

黃金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

好讀周報／花蓮堰塞湖溢流…古剎滿泥濘 專家搶救保安寺文物

新北石門核子事故演練 跨區支援社區合作無間

永續教育 淡水新市國小走讀神祕古老水源古蹟

隨地便溺遭控惡鄰！楊宗緯曾嘆：不夠有錢遠離得了嗎

相關新聞

誤將200ml腐蝕劑當飲料喝下去 陸深圳57歲男心臟驟停26次

中國深圳一名57歲男子誤飲200ml腐蝕劑，其後陷入26次心跳驟停，經歷4天葉克膜維持生命的生死考驗，最終成功脫險。

中國重慶某小區空地湧人潮「挖寶藏」 社區澄清：別處運來泥土有少量銅錢

上周四（13日），多位中國網友爆料，稱重慶榮昌區吳家鎮某小區旁的空地上出現了銅錢，甚至有人在評論中說自己挖到了金子，引發了不少人連夜前往「挖寶」。

陸留學生搭機想免費上網…駭進航空公司伺服器遭查獲

為了免費上網，中國一名留學生竟在飛機飛行途中嘗試入侵航空公司飛機上的無線網路後台伺服器，其行為已違反相關法律，甚至會造成航班乘客信息洩露。根據《治安管理處罰法》，上海機場公安已依法對違法人員給予治安處罰。

指尖種田 陸多省試水無人農場

中國大陸多個農業大省試水「無人農場」模式。

台灣客青深入上杭 感受客家文化

2025「客音π．客家音」兩岸（龍岩）客家青年講古交流賽近日於福建龍岩上杭圓滿落幕。本次活動以客家口語藝術競賽為主軸，結...

不甩員工吐槽…俞敏洪連發10條南極視頻 網曝郵輪行程148萬

新東方16日迎來32周年紀念，創始人俞敏洪在南極向全體員工發出一封全員信，祝賀新東方生日快樂，遭員工吐槽「無法共情」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。