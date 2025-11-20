快訊

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場 旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

中國禁止日本水產進口：對日本經濟衝擊有多大？

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

陸留學生搭機想免費上網…駭進航空公司伺服器遭查獲

香港01／ 撰文：林芷瑩
為了免費上網，中國一名留學生竟在飛機飛行途中嘗試入侵航空公司飛機上的無線網路後台伺服器。示意圖／AI生成
為了免費上網，中國一名留學生竟在飛機飛行途中嘗試入侵航空公司飛機上的無線網路後台伺服器。示意圖／AI生成

為了免費上網，中國一名留學生竟在飛機飛行途中嘗試入侵航空公司飛機上的無線網路後台伺服器，其行為已違反相關法律，甚至會造成航班乘客信息洩露。根據《治安管理處罰法》，上海機場公安已依法對違法人員給予治安處罰。

《澎湃新聞》報導，上海機場公安消息，10月29日，一家負責某航空公司網絡運營維護的網絡科技服務公司通過系統監測發現，當日飛行中的墨爾本飛上海浦東的航班上，有旅客正對機上無線網路的後台服務器進行漏洞掃描及嘗試入侵。

公司迅速識別並阻止了上述行為，避免有實際損失，搜集相關信息後報警。通過對後台數據梳理分析，發起攻擊行為的被鎖定為乘客艾某，上海機場公安隨即依法傳喚艾某接受調查。

據艾某交代，從澳洲墨爾本飛往上海浦東國際機場，全程大約6個小時，在飛行期間聽聞旁人說起可在飛機上連接機上付費的無線網路，便萌生免費蹭網的想法。於是，艾某通過電腦軟件進行網絡環境監測、系統漏洞掃描、IP地址搜集等方法，試圖繞過限制，免費長時間連接飛機網絡。

艾某的行為已違反相關法律，可能造成網絡服務公司切斷伺服器，導致航空公司在飛的所有航班上的無線網絡停止服務。如果入侵成功，甚至會造成航班乘客信息泄露。根據《治安管理處罰法》，上海機場公安已依法查處艾某。

延伸閱讀：

西藏航空飛河北航班　高月齡孕婦未提供適航證明　拒不下機致延誤

海航西安飛青島航班延誤後再折返「加油」惹乘客不滿　公司回應

文章授權轉載自《香港01》

留學生 網路 上海 墨爾本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

合約一處藏陷阱…加價買靠窗卻面壁 美乘客集體怒告2大航空公司

突破49萬張！大陸赴日機票爆大規模取消 損失恐達數十億人民幣

何時能正常營運？航空公司樂觀：禁令解除數天內可恢復

陸公安懸賞通告閩南狼 網友揚言今天斬殺、曾嗆要對賴總統不利

相關新聞

誤將200ml腐蝕劑當飲料喝下去 陸深圳57歲男心臟驟停26次

中國深圳一名57歲男子誤飲200ml腐蝕劑，其後陷入26次心跳驟停，經歷4天葉克膜維持生命的生死考驗，最終成功脫險。

陸留學生搭機想免費上網…駭進航空公司伺服器遭查獲

為了免費上網，中國一名留學生竟在飛機飛行途中嘗試入侵航空公司飛機上的無線網路後台伺服器，其行為已違反相關法律，甚至會造成航班乘客信息洩露。根據《治安管理處罰法》，上海機場公安已依法對違法人員給予治安處罰。

指尖種田 陸多省試水無人農場

中國大陸多個農業大省試水「無人農場」模式。

台灣客青深入上杭 感受客家文化

2025「客音π．客家音」兩岸（龍岩）客家青年講古交流賽近日於福建龍岩上杭圓滿落幕。本次活動以客家口語藝術競賽為主軸，結...

不甩員工吐槽…俞敏洪連發10條南極視頻 網曝郵輪行程148萬

新東方16日迎來32周年紀念，創始人俞敏洪在南極向全體員工發出一封全員信，祝賀新東方生日快樂，遭員工吐槽「無法共情」、「...

奶粉調查報導遭平台屏蔽 澎湃新聞控騰訊「粗暴干涉」

上海報業集團旗下澎湃新聞近日發布一則調查報導，遭騰訊以該新聞報導「侵犯肖像權」為由被屏蔽。澎湃新聞撰文批評，此舉是讓一些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。