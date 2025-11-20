快訊

台灣客青深入上杭 感受客家文化

聯合報／ 樊嘉琳／綜合報導
客青們參觀上杭客家族譜博物館，了解客家姓氏由來。 圖／聯合影音號
2025「客音π．客家音」兩岸（龍岩）客家青年講古交流賽近日於福建龍岩上杭圓滿落幕。本次活動以客家口語藝術競賽為主軸，結合在地文化探索，讓台灣客家青年不僅在舞台上展現客家語言的藝術魅力，更透過實地走訪，深入感受上杭客家文化的深厚底蘊。

活動期間，台灣客青走訪上杭多處極具客家特色的景點，從語言、歷史、建築到日常生活，展開多層次的交流互動，加深對兩地客家文化的理解。

「身為客家人，對客家的事物都特別感興趣。」客家青年張媜玲走進擁有八百年歷史的培田古村落，親身感受客家人的生活智慧與藝術造詣。她表示，這裡的古建築保存完好，讓人能夠深入瞭解客家先民的生活習俗與文化脈絡。

來自苗栗的羅茵茵則對上杭的客家建築印象深刻。她表示，在古村落中無論是傳統農具、婚俗還是服飾，處處可見鮮明的客家文化特色，「像是在傳統農具、婚俗、服飾等等，讓我聯想到苗栗銅鑼的客家大院，來到這裡有許多古色古香的建築，讓我想看看更多關於客家的文化，能夠更進一步的學習。」

客家族譜博物館位於上杭，館藏逾三千部族譜、涵蓋近兩萬個姓氏的豐富史料，成為客家人追溯家族脈絡的依據。寶島客家廣播電台董座葉定華表示，在博物館中不僅能瞭解客家先民遷徙至華南乃至海外的歷史軌跡，更能感受到客家族群堅韌不拔的精神。

永定土樓群則讓客青沉浸式體驗了客家生活的當代場景。「我印象最深刻的就是客家土樓。」台灣客青林女士表示，「當時古樓裡面有位樓主在泡茶，還邀請我們一起坐下來喝茶，讓我覺得這裡是一個非常溫馨的地方。」

此外，台灣客青還走訪了瓦子街等文化街區，並品嘗當地特色美食，從飲食與民俗中感受客家文化的日常活力。張媜玲特別提到，「客家美食聞名世界，其中釀菜和醃漬物尤其有特色，像釀豆腐、釀青椒，都體現了客家人惜物愛物的精神，能夠品嘗到風味獨特的閩西八大乾，是難得的體驗。」

客家文化 客家人 建築
