台旅會福州辦事處10周年 金門登陸行銷高粱與戰地風光

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）上海辦事處福州分處成立十周年，昨日在福州舉行「周年慶典暨金門、馬祖旅遊推廣會」，吸引福建地區百餘位旅行社與媒體出席。金門縣政府觀光處副處長何桂泉率同旅行公會、旅館民宿、免稅業者到場，共同向福建市場推介金馬觀光魅力；連江縣政府與多家福建大型旅行社亦齊聚一堂，呈現疫後小三通旅遊升溫的旺盛氣勢。

何桂泉致詞表示，祝賀台旅會福州辦事處成立十周年，金門方面十分肯定其多年來積極推廣金馬觀光、成效有目共睹；他指出，金門與福建一水之隔、人文相親，此次推廣會希望能讓更多福建旅客深入認識金門的多元旅遊面貌，進一步促進兩地觀光產業合作。

推廣會中，金門觀光處團隊從戰地風光、閩南文化、自然生態到地方美食，系統性介紹金門豐富的旅遊資源，並說明小三通航線與入境旅遊便利性；現場並準備金門高粱酒與特色伴手禮組成的福袋，讓業者與媒體現場品嚐「世界第一白酒」與在地風味，引發熱烈迴響。

活動期間，多家福建旅行社與金門業者展開交流，提出「福州出發‧暢遊金門」等多條套裝行程，顯示福建端對金門旅遊產品的興趣正快速升高。