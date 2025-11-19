快訊

懶人包／Gemini 3超強AI現在可用！看Mail規畫旅行 1鍵啟用、免費使用額度曝

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

台旅會福州辦事處10周年 金門登陸行銷高粱與戰地風光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）上海辦事處福州分處成立十周年，昨日在福州舉行「周年慶典暨金門、馬祖旅遊推廣會」，與會貴賓合影。圖／縣府提供
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）上海辦事處福州分處成立十周年，昨日在福州舉行「周年慶典暨金門、馬祖旅遊推廣會」，與會貴賓合影。圖／縣府提供

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）上海辦事處福州分處成立十周年，昨日在福州舉行「周年慶典暨金門、馬祖旅遊推廣會」，吸引福建地區百餘位旅行社與媒體出席。金門縣政府觀光處副處長何桂泉率同旅行公會、旅館民宿、免稅業者到場，共同向福建市場推介金馬觀光魅力；連江縣政府與多家福建大型旅行社亦齊聚一堂，呈現疫後小三通旅遊升溫的旺盛氣勢。

何桂泉致詞表示，祝賀台旅會福州辦事處成立十周年，金門方面十分肯定其多年來積極推廣金馬觀光、成效有目共睹；他指出，金門與福建一水之隔、人文相親，此次推廣會希望能讓更多福建旅客深入認識金門的多元旅遊面貌，進一步促進兩地觀光產業合作。

推廣會中，金門觀光處團隊從戰地風光、閩南文化、自然生態到地方美食，系統性介紹金門豐富的旅遊資源，並說明小三通航線與入境旅遊便利性；現場並準備金門高粱酒與特色伴手禮組成的福袋，讓業者與媒體現場品嚐「世界第一白酒」與在地風味，引發熱烈迴響。

活動期間，多家福建旅行社與金門業者展開交流，提出「福州出發‧暢遊金門」等多條套裝行程，顯示福建端對金門旅遊產品的興趣正快速升高。

金門縣政府觀光處表示，未來將持續與台旅會及福建主要旅行社保持密切合作，深化小三通旅遊交流，打造「經廈門‧遊金門」、「經泉州‧遊金門」等區域品牌路線，吸引更多大陸旅客體驗金門獨特人文與自然風情，為離島觀光注入更多動能，推動小三通與區域觀光健康發展。

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）上海辦事處福州分處成立十周年，昨日在福州舉行「周年慶典暨金門、馬祖旅遊推廣會」，與會貴賓一起主持開幕典禮。圖／縣府提供
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）上海辦事處福州分處成立十周年，昨日在福州舉行「周年慶典暨金門、馬祖旅遊推廣會」，與會貴賓一起主持開幕典禮。圖／縣府提供

金門 福建 小三通
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

金門文化志工雙喜臨門！許淑慧奪金質獎、鄭碧珍獲銅質獎

老婆交代17日要回家！船停航險困大陸 馬祖男砸7倍錢飛桃園返家

金門線上博餅衝出44萬人次熱度！1303張愛心發票助弱勢

遭林楚茵質疑拚「中共代理人」 陳玉珍反嗆：一味用意識形態看事情

相關新聞

不甩員工吐槽…俞敏洪連發10條南極視頻 網曝郵輪行程148萬

新東方16日迎來32周年紀念，創始人俞敏洪在南極向全體員工發出一封全員信，祝賀新東方生日快樂，遭員工吐槽「無法共情」、「...

奶粉調查報導遭平台屏蔽 澎湃新聞控騰訊「粗暴干涉」

上海報業集團旗下澎湃新聞近日發布一則調查報導，遭騰訊以該新聞報導「侵犯肖像權」為由被屏蔽。澎湃新聞撰文批評，此舉是讓一些...

節目組投降？ 荒野求生14人進決賽 網：冷美人暈倒有功

備受矚目的張家界荒野求生賽，近日有了新進展。主辦方通報，「因天氣寒冷，目前剩下的14名選手不再淘汰4人，而是全數進入決賽...

猩猩又抽菸 …南寧動物園：學德國領養人 還會藏打火機

有網友發影片稱，廣西南寧動物園內一隻大猩猩坐在石頭上吞雲吐霧，抽菸手法嫻熟，引發關注。 「如果我們發現會進行制止。」南寧...

港千萬富翁39.5萬人 較去年多5000人 平均34歲賺第1桶金

香港股票市場興旺，本地富豪的財富亦水漲船高。據花旗香港最新調查，香港千萬富翁人數達39.5萬人，較去年增加5000人；資...

香港網球一哥黃澤林全運男單穩拿獎牌 創港成年組首奪牌

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman），18日於全運會男子單打八強賽事，以7:5、6:0擊敗北京隊球手崔杰，勇闖四強。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。