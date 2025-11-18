快訊

向佑在美國曾遭小孩往頭上吐痰 向太絕不允許子女移民美國

香港01／ 撰文：蘇國豪
向太。圖／摘自小紅書
向太。圖／摘自小紅書

影視大亨向華強的太太陳嵐（向太），近年活躍社交網站，更開設了個人頻道大講圈中事及分享個人意見，吸引不少網民關注。然而，在近期的影片中她就談及兩名兒子向佐及向佑，提到他們赴外國參加夏令營時，向佑卻遭到外國小朋友欺負，往他頭上吐痰，令向太覺得外國人根本就是在欺負中國人

向太在影片中透露，小時候送向佐及向佑赴美國參加夏令營活動，沒想到卻遭到外國小朋友欺負，他們竟對幼子向佑做出一些不禮貌的行為：「有一次在美國的時候，老外的小孩就欺負中國人小孩，就吐痰吐在他弟弟（向佑）的頭上。」眼見弟弟向佑被欺負，身為哥哥的向佐，當時面對着這樣的情況亦忍無可忍，向太表示：「向佐他這麼乖的人，他可忍不住，他抓人家就打，把人家手打斷了，他為了弟弟啊，然後學校打電話給我，他就是不能容忍弟弟被人家欺負，尤其去到老外地方，你別歧視我們中國人啊，對不對，他們有那種感覺就是被外國人歧視。」

在此前向太曾公開表示絕不允許子女移民美國，甚至乎不准孫兒們赴美讀書：「我絕對不允許我的小孩，移民美國。孫子孫女也不准去美國讀書，如果他們敢去，我把錢捐了，一毛都不留給他們。」亦坦承從未想過要拿美國籍，言談中對美國不太有好感。

延伸閱讀：

娛圈富二代欠債百萬港元傳聞被翻炒 被負評激到入院躺病床「照腦」

向佐抖音直播挑戰男團舞技生硬兼甩拍子 網民反被圈粉：變帥了

文章授權轉載自《香港01》

美國 小孩 中國人 移民
相關新聞

