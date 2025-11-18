促進香港醫療發展 港府批准成立第3所醫學院

快訊

中央社／ 香港18日電

香港當局為了促進醫療發展，今天批准香港科技大學籌辦本地第3所醫學院

港府今天公布，這項決定已獲行政長官會同行政會議通過。

香港行政長官李家超對此表示，香港正積極發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐，設立第3所醫學院可培訓更多醫療人才，對提升本地醫療服務至關重要。

他期望第3所醫學院與現有的所醫學院緊密合作，優勢互補，以提升香港的科研及醫學教育的水平和實力。

香港醫務衞生局長盧寵茂則說，新的醫學院將會培訓更多優秀醫生，以支持本地醫療體系提供優質服務，同時提升香港的科研及醫學教育水平和實力，使香港在培養醫療創新的科研和臨床人才方面，成為首屈一指的樞紐。

據公布，科大將會出資超過港幣20億元（新台幣80億元）在其西貢清水灣校園內興建一棟新的綜合大樓，作為新醫學院的校舍；新醫學院將會開辦一個全新的4年制「第二學位醫學課程」，並於2028至29學年錄取第1屆50名學生。

李家超2024年在其公布的施政報告中首次宣布，支持本地大學籌建第3所醫學院。此後，香港科大、理工大學和浸會大學都提交了建立醫學院的建議書，最後由科大脫穎而出。

目前香港只有兩所醫學院，分別是香港大學李嘉誠醫學院和香港中文大學醫學院，它們是培訓本地醫生的搖籃，在醫療體系中被視為最頂層源頭，第2層及第3層醫療服務則主要由公營醫療系統組成。

醫學院 香港科技大學 李家超 香港
