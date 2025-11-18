快訊

明後天最冷「低溫下探15度」 下周另波東北季風接力發威

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

聽新聞
0:00 / 0:00

陸生註冊首度跌破百人 學者示警：兩岸和平交流因素幾乎斷光

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸生今年的註冊數已經下降到78人。圖為2023年來台的陸生參訪團，離去前在機場合影。圖／聯合報系資料照片
陸生今年的註冊數已經下降到78人。圖為2023年來台的陸生參訪團，離去前在機場合影。圖／聯合報系資料照片

陸生聯招會18日公布今年陸生的招生數據顯示，今年碩博士生註冊加起來僅78人，首度跌破百人，創下2011年開放陸生來台後的新低。知名兩岸關係學者趙建民表示，即使是美國、日本、澳洲等國都還有大量的大陸留學生，而兩岸和平交流的因素「幾乎都斷光了」，呼籲我方執政者要多加思考。

曾在馬政府時期擔任陸委會副主委、並負責處理陸生開放政策的文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民18日接受本報訪問時指出，開放陸生的意義，第一是我方有機會在中國大陸培養一批友台菁英份子，這是先前幾十年來我們做不到的，2011年開放假如持續到現在是15年，大陸學界、官場、商業界、金融界或外交界，會有一批中堅幹部是友台的。

再者他說，未來5年台灣大專校院可能有三分之一要關門，對照之下，即使現在美中關係這麼對抗，在美的大陸學生還有數十萬人，美國每年從大陸留學生收取上百億美元的學雜費、生活費等，日本、澳洲也有大量大陸留學生，「政治關係不好不是一竿子切的」。反觀台灣，現在大學非常慘澹。第三，趙建民說，台灣大專校院太多了，因此固然是頂尖大學，招生還是蠻競爭，他以自己的授課經驗為例說，陸生比我們的學生用功，陸生也激發台生、向上提升我們的大專競爭力。

第四個重要的是兩岸和平，他以日本為例指出，今年前9個月外國觀光客3,000多萬，其中大陸旅客有700多萬，日中關係爭吵蠻厲害，可是看不出來有開戰的可能性，因為它們社會上有很多和平交流、交往的因素，反而「兩岸和平交流的因素幾乎都斷光了，這是執政者要思考的地方」，而不是只有批評大陸或反對黨。假如中國大陸有一批學者、學生在台灣，他們會是最大的主張兩岸交流、兩岸和平的群體。

前瞻陸生學位生來台，趙建民透露自己最近跟一位大陸國台辦的局長談及此事，對方說，現在不是陸方政策的問題，而是台灣好像也不願意開放，且大陸的父母並不想把學生送到台灣，因為現在有很多選擇。

至於還有希望開啟嗎？趙建民說，假如我方真心願意開放陸生來台就讀或者是交流以及陸客來台的話，「機會是很大的，我不覺得中國大陸反對」，他以兩岸觀光為例，有國台辦局長向其表示，陸方都已經開放福建跟上海到台灣的團客，「是台灣不接招」。而儘管我方公開表明，但陸方仍一再提到反對把小兩會政治化，「這顯然是說某一個環節裡邊出現政治」。換句話說，投射到陸生來台的問題，看起來「我們根本不想開放」，假如想開放，根本不是問題。他並指賴總統已指明對岸是「境外敵對勢力」，政策上要全面管控，是否仍要開放陸生，總統的立場是關鍵因素。

陸生 兩岸關係
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

寒假要到了！教育部發函大專校院 呼籲勿赴陸參加統戰活動

突破49萬張！大陸赴日機票爆大規模取消 損失恐達數十億人民幣

取代日本成陸客旅遊最熱目的地 南韓網友：拜託別來！

大陸抵制赴日旅遊…經濟損失恐達1.79兆日圓 陸官方抗議不斷升級

相關新聞

陸生註冊首度跌破百人 學者示警：兩岸和平交流因素幾乎斷光

陸生聯招會18日公布今年陸生的招生數據顯示，今年碩博士生註冊加起來僅78人，首度跌破百人，創下2011年開放陸生來台後的...

調查報導遭屏蔽 澎湃新聞批騰訊「對意識形態領域粗暴干涉」

上海報業集團旗下澎湃新聞近日發布一則調查報導，遭騰訊以該新聞報導「侵犯肖像權」為由被屏蔽。澎湃新聞撰文批評，此舉是讓一些...

俞敏洪南極發「雞湯信」 新東方加班員工酸：太燙了

「老闆在南極，員工在加班。」這是不少網友在看到俞敏洪的最新全員信後的第一反應。新東方16日迎來32周年，創始人俞敏洪身處...

首度跌破百人！陸生今年註冊人數僅78人

陸生聯招會18日公布今年陸生的招生數據，其中博士生註冊66人、碩士生12人，加起來僅78人，不僅首度跌破百人，同時也創下...

模特大賽廣東賽區 大齡、豐腴女子奪冠 網友坐不住了

廣東深圳近日一場國際模特大賽結果讓網友集體崩了，相關視頻顯示，一名看起來歲數偏大、身材豐腴的女子拿下冠軍。比賽結果讓網友...

全運會／男子單槓 張博恆奪個人首枚全運會金牌

14.860分，17日在第15屆全運會男子單槓決賽中， 湖南隊體操名將張博恆奪得冠軍，這也是他首次登上全運會最高領獎台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。