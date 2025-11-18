快訊

調查報導遭屏蔽 澎湃新聞批騰訊「對意識形態領域粗暴干涉」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
澎湃新聞影子調查隊影音號發布一則關於某知名品牌奶粉涉嫌篡改相關研究論文數據用於產品宣傳，帶貨主播違規宣稱能增高的新聞報導。圖／取自澎湃新聞
澎湃新聞影子調查隊影音號發布一則關於某知名品牌奶粉涉嫌篡改相關研究論文數據用於產品宣傳，帶貨主播違規宣稱能增高的新聞報導。圖／取自澎湃新聞

上海報業集團旗下澎湃新聞近日發布一則調查報導，遭騰訊以該新聞報導「侵犯肖像權」為由被屏蔽。澎湃新聞撰文批評，此舉是讓一些違法違規者濫用投訴機制，借機干預新聞資訊呈現，更是商業平台對意識形態領域的粗暴干涉。

澎湃新聞撰文指出，11月13日下午，澎湃新聞影子調查隊影音號發布一則關於某知名品牌奶粉涉嫌篡改相關研究論文數據用於產品宣傳，帶貨主播違規宣稱能增高的新聞報導。在報導發布一個多小時後，便遭到不明來源投訴，騰訊方面認為該新聞報導侵犯肖像權，對該新聞報導進行屏蔽。而所謂的屏蔽，會導致該則新聞報導僅自己可見，無法轉發傳播，和「刪除」幾乎無異。

作者表示，根據大陸民法典第一千零二十條的規定，為實施新聞報導，不可避免地製作、使用、公開肖像權人的肖像，可以不經肖像權人同意。顯然，騰訊方面判定影子調查隊的新聞報導侵犯肖像權，缺乏相應的法律依據。作者質疑，為什麼一個資訊聚合平台可以僅憑一方投訴，就把新聞媒體的報導直接「處理掉」？這背後平台到底扮演了什麼角色？

作者指出，按照相關規定，網路新聞資訊服務提供者及其從業人員不得通過採編、發布、轉載、刪除新聞資訊，干預新聞資訊呈現或搜索結果等手段謀取不正當利益。說輕了，就是讓一些違法違規者濫用投訴機制，借機干預新聞資訊呈現；說重了，就是商業平台對意識形態領域的粗暴干涉。影子調查隊曝光揭露了某知名品牌牛奶涉嫌虛假宣傳的問題，騰訊方面未對違法廣告進行處理，卻將影子調查隊的新聞報導給「處理了」。

文中強調，一旦企業認為報導不利，就投訴；平台為了避免麻煩，先屏蔽；新聞機構若想澄清，還要反復申訴。這是一種變相的「軟封堵」。監督新聞的是法律、是專業倫理、是主管部門，而不是平台的簡單投訴審核機制。當投訴可以直接導致新聞消失，那就意味著誰不願意被報導，誰就能通過投訴讓新聞不存在。

上海報業集團旗下澎湃新聞近日發布一則調查報導，遭騰訊以該新聞報導「侵犯肖像權」為由被屏蔽。圖／取自澎湃新聞
上海報業集團旗下澎湃新聞近日發布一則調查報導，遭騰訊以該新聞報導「侵犯肖像權」為由被屏蔽。圖／取自澎湃新聞

機制 法律 意識
