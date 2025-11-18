快訊

首度跌破百人！陸生今年註冊人數僅78人

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
根據陸生聯招會統計，2025年陸生碩博士生註冊僅有78名，首度跌破百位。圖為海基會2022年12月舉辦陸生活動，帶領陸生前往霧峰林家花園參訪。（圖／海基會提供）
陸生聯招會18日公布今年陸生的招生數據，其中博士生註冊66人、碩士生12人，加起來僅78人，不僅首度跌破百人，同時也創下2011年開放陸生來台以降，最低的數量。

根據「大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會」（簡稱陸生聯招會）在官網公布的2025年（114學年度）招生數據統計，博士班招生名額212、報名人數109、預分發正取87、正式分發正取85、註冊僅66人；碩士生招生名額1,225，報名人數20，預分發正取18，正式分發17、註冊僅12人。

統計顯示，碩博士生加起來共錄取102人，只有78人註冊，註冊率為76.5%，至於學士生則付之闕如。

這是2011年開放陸生以來，首度跌破3位數（去年碩博士生加總註冊數為128人）。此前陸生來台就讀的註冊高峰年份為2015年的3,019人，如今僅為當時的2.6%。

近年陸生來台就讀數據不斷走跌，2020年初新冠疫情後，陸方指責我方邊境管控、校方等措施苛待陸生，並於2020年4月宣布「暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作」，但仍開放已在台灣就讀的陸生持續升學。我方其後於2020年8月開放大陸學位生入境。

另我方政府自2020年1月26日起暫緩陸生研修生入境，直到2022年11月7日才告恢復，據陸委會官網統計，今年1至9月來台的研修生有3,046人，已經高於去年全年2,296人，但仍遠不及疫情前近2萬人的規模。

今年5月陸委會提交給立法院的業務報告指出，政府歡迎中國大陸學生來台就學及交流的立場始終如一，該會已會同主管機關持續檢討放寬10餘項友善便利措施，去（2024）年2月1日起並將在台就讀學位的陸生納入全民健保，以完善陸生在台就學與生活友善環境。

關於恢復陸生來台就學，大陸國台辦發言人陳斌華9月曾批評民進黨當局對兩岸教育交流合作不斷阻撓設限，無視台灣教育界和青年學生參與兩岸交流的意願，「對大陸學生赴台就讀人為設限，對在台陸生設置不合理限制、給予不公平對待。這些怎麼能讓大陸學生願意赴台就讀？他們的家長能安心讓孩子赴台就讀嗎？」

陸生 疫情
