香港迪士尼不可穿這樣？中俄網紅拍片斥：噁心 園方處理方式惹議

香港01／ 布萊恩／報導
香港迪士尼樂園。圖／中新社
香港迪士尼樂園。圖／中新社

去香港迪士尼不能這樣穿？最近中國和香港網路瘋傳一段影片，一對中俄情侶的抖音（TikTok）網紅到香港迪士尼遊玩時，看到一名男子疑似穿著「日軍侵華時期軍服」入園，兩人當場嚇到又氣憤，強調「香港是中國的一部分」、「為什麼要在中國穿這個？」甚至喊到「我要吐了」。影片最後可以看到迪士尼保全大陣仗出動處理，也讓這對中俄情侶大讚：「給香港迪士尼按個讚…感覺好像直接在抗日」。

不過，這對情侶的反應和迪士尼的處理方式在網路上引發討論。部分中國網友認為該男子穿成這樣太誇張，覺得迪士尼處理得很好；但也有不少人質疑這對情侶只是蹭中日情勢升溫的熱度來刷流量，吐槽他們「玻璃心」。

擁有約90萬粉絲的中俄情侶網紅「Helin和Eva」近日以「居然在香港看到這一幕……」為題上傳影片，分享在香港的旅遊過程，沒想到竟拍到這一段讓他們震驚的畫面。

目擊疑似日軍裝男子入園　中俄情侶嚇到直呼噁心

影片中，他們原本在香港迪士尼門口開心討論進園遊客的cosplay，下一秒臉色大變。男方直接喊「What the fuxk（什麼X事）」——只見一名帶著說廣東話的妻小的男子，穿著疑似日軍軍服，腰上還掛著刀，慢慢走進園區。

俄籍女方看到後張大嘴、用手摀住嘴巴說想回家；男方則說「I feel uncomfortable（我不太舒服）」。女方批這名男子沒品：「Why need go to China and wear this，Hong Kong is part of China（為什麼要來中國穿這個？香港是中國的一部分）」，還說「How I can stop breathe same air with him（我怎麼忍得住跟他呼吸同樣的空氣）」。男方則說：「讓這種人越來越多，我們就有理由做點什麼。」

迪士尼保全包圍男子

兩人隨後向迪士尼投訴。畫面切過去後，那名穿軍服的男子已經被十多位迪士尼保全包圍。中俄情侶看了非常滿意：「心情好起來了。3分鐘就來十幾個保全，給香港迪士尼點讚」、「到底有多少保全啊，OH GOD，感覺像是在抗日。」

網友兩極反應：有人叫好、有人嫌玻璃心

影片在中國和香港迅速爆紅，意見兩極。有人認為該男子的裝扮太超過，迪士尼處理迅速、合理；但也有人認為這對中俄情侶只是藉反日情緒博眼球，酸他們「利用仇日來刷存在感」、「真的是玻璃心」。也有香港網友反駁，「其實不算玻璃心吧？穿日軍軍服來這種主題樂園你們真的覺得OK？」、「在歐洲穿納粹軍服也不行吧。」

香港迪士尼服裝規定：違規可拒入園或要求更衣

根據香港迪士尼的入園規則，「賓客的衣著（包括鞋子、上衣）必須保持整齊」。除非是園方特別允許的活動，16歲以上的遊客不得穿著角色裝扮服飾。

規則也寫明，園方有權拒絕「衣著不恰當」或「可能影響其他賓客體驗」的遊客入園，並可要求對方脫下不合規定的服裝。

延伸閱讀：

北上回港關口男女激戰！大媽怒吼非禮：掂我胸！後續更狂震驚全網

港鐵逃票！遊客堵塞閘機　竟這樣出閘震驚全網　後續更衰：O晒嘴

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

中日關係因台灣議題緊張 《蠟筆小新》等兩部日電影暫緩在陸上映

中日關係因台灣議題持續緊張，中國官媒周一報導，原定近期在中國大陸上映的兩部日本電影，均宣布暫緩上映。

香港迪士尼不可穿這樣？中俄網紅拍片斥：噁心 園方處理方式惹議

去香港迪士尼不能這樣穿？

天價「鞋墊」！男子褲藏+腳踩3.1萬美金闖海關 在羅湖口岸被當場抓包

一名男子經羅湖口岸過關，被發現在褲袋和鞋中藏匿3.1萬美元現金，約合新台幣96.6萬元。…

王家衛《繁花》錄音門再升級 酸演員、批防疫大師塌房

如果說香港導演王家衛是靠2023年播出的電視劇《繁花》再創事業顛峰，那今年的「古二錄音門事件」或許是讓他墜下神壇、遭到大量網民批評的轉折點。王家衛遭公布的錄音檔，疑似私下批評劇裡多名演員，甚至議論中國大陸當時的新冠防疫政策。此事為何在大陸輿論、甚至華人影劇圈野火燎原？他在大陸的電影市場是否會因此事遭重挫？

描述台商故事 2微短劇昆明首映

由雲南省台辦主辦，昆明市、保山市、文山州台辦，雲南網、中新社雲南分社、中國台灣網協辦的微短劇《山海心語花香兩岸》、《果然...

搶攻演唱會經濟 上海再開五月天演唱會專列

大陸疫情後，演唱會經濟當紅，大陸鐵路上海站為響應台灣知名樂團五月天歌迷的需求，增開兩趟五月天演唱會專列，始發上座率均超1...

