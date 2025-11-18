香港迪士尼不可穿這樣？中俄網紅拍片斥：噁心 園方處理方式惹議

去香港迪士尼不能這樣穿？最近中國和香港網路瘋傳一段影片，一對中俄情侶的抖音（TikTok）網紅到香港迪士尼遊玩時，看到一名男子疑似穿著「日軍侵華時期軍服」入園，兩人當場嚇到又氣憤，強調「香港是中國的一部分」、「為什麼要在中國穿這個？」甚至喊到「我要吐了」。影片最後可以看到迪士尼保全大陣仗出動處理，也讓這對中俄情侶大讚：「給香港迪士尼按個讚…感覺好像直接在抗日」。

不過，這對情侶的反應和迪士尼的處理方式在網路上引發討論。部分中國網友認為該男子穿成這樣太誇張，覺得迪士尼處理得很好；但也有不少人質疑這對情侶只是蹭中日情勢升溫的熱度來刷流量，吐槽他們「玻璃心」。

擁有約90萬粉絲的中俄情侶網紅「Helin和Eva」近日以「居然在香港看到這一幕……」為題上傳影片，分享在香港的旅遊過程，沒想到竟拍到這一段讓他們震驚的畫面。

目擊疑似日軍裝男子入園 中俄情侶嚇到直呼噁心

影片中，他們原本在香港迪士尼門口開心討論進園遊客的cosplay，下一秒臉色大變。男方直接喊「What the fuxk（什麼X事）」——只見一名帶著說廣東話的妻小的男子，穿著疑似日軍軍服，腰上還掛著刀，慢慢走進園區。

俄籍女方看到後張大嘴、用手摀住嘴巴說想回家；男方則說「I feel uncomfortable（我不太舒服）」。女方批這名男子沒品：「Why need go to China and wear this，Hong Kong is part of China（為什麼要來中國穿這個？香港是中國的一部分）」，還說「How I can stop breathe same air with him（我怎麼忍得住跟他呼吸同樣的空氣）」。男方則說：「讓這種人越來越多，我們就有理由做點什麼。」

迪士尼保全包圍男子

兩人隨後向迪士尼投訴。畫面切過去後，那名穿軍服的男子已經被十多位迪士尼保全包圍。中俄情侶看了非常滿意：「心情好起來了。3分鐘就來十幾個保全，給香港迪士尼點讚」、「到底有多少保全啊，OH GOD，感覺像是在抗日。」

網友兩極反應：有人叫好、有人嫌玻璃心

影片在中國和香港迅速爆紅，意見兩極。有人認為該男子的裝扮太超過，迪士尼處理迅速、合理；但也有人認為這對中俄情侶只是藉反日情緒博眼球，酸他們「利用仇日來刷存在感」、「真的是玻璃心」。也有香港網友反駁，「其實不算玻璃心吧？穿日軍軍服來這種主題樂園你們真的覺得OK？」、「在歐洲穿納粹軍服也不行吧。」

香港迪士尼服裝規定：違規可拒入園或要求更衣

根據香港迪士尼的入園規則，「賓客的衣著（包括鞋子、上衣）必須保持整齊」。除非是園方特別允許的活動，16歲以上的遊客不得穿著角色裝扮服飾。

規則也寫明，園方有權拒絕「衣著不恰當」或「可能影響其他賓客體驗」的遊客入園，並可要求對方脫下不合規定的服裝。

文章授權轉載自《香港01》