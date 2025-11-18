描述台商故事 2微短劇昆明首映

由雲南省台辦主辦，昆明市、保山市、文山州台辦，雲南網、中新社雲南分社、中國台灣網協辦的微短劇《山海心語花香兩岸》、《果然有你》首映儀式，日前在雲南日報全媒體中心舉行。

《山海心語花香兩岸》與《果然有你》兩部微短劇，各有不同；但在創作背景和故事特點上，又有著相同的靈感起源。《山海心語花香兩岸》以台商兩代人在滇創業故事為主線，描繪了主角陸宇凡從大學畢業來昆繼承花卉事業的抵觸迷茫，再到攜手昆明女孩安寧深耕產業的成長軌跡。《果然有你》則以雲南水果產業為切入點，以台灣青年小林的視角展開，聚焦在滇台商台青的發展經歷與成長圖景，被導演施紹林定義為「能聞到果香、感受到人情」的寫實作品。

20世紀90年代，依託雲南氣候與土地資源優勢，第一批台商率先涉足特色農業領域，以茶葉、花卉等經濟作物種植為核心，將台灣先進種植技術與雲南本土資源結合，由此開啟了台商在雲南代代生活的歷史篇章。2012年首屆雲台會舉辦，國台辦與雲南省政府聯合搭建的交流平臺推動台商投資從分散走向集聚，逐步形成「高端花卉+精品水果+生物科技」的產業集群，如今已吸引了兩代台胞前來昆明交流、定居、創業，與雲南同胞共建美麗家園。

也是基於這樣的歷史背景，《山海心語花香兩岸》與《果然有你》兩部微短劇都聚焦在滇台商台青的真實生活，《果然有你》中汪叔、曾伯等演員本身就是台商，通過本色出演將自己的創業故事搬上銀幕。

《山海心語花香兩岸》中的角色陸宇凡、王昆、魏仁等，原型都可追溯。魏仁一角的扮演者鄭威仁，2011年赴滇創業，如今已經是雲南省青年創業協會副會長，在他的幫助下，有更多的台灣青年來到了雲南立業安家。

雲南省台辦主任鄧恒源表示，近年來，雲台產業合作持續深化，雲南以雲台會、七彩雲南·相約臺灣、海外台胞雲南行等品牌活動為紐帶，組織台灣農企、青年代表走進雲南，在種植技術、市場開拓、品牌打造中共用機遇。如今，台灣的精緻農業理念與雲南的生態資源優勢深度融合，兩岸同胞共同培育的「雲花」、「雲果」正綻放出更加絢麗的產業之花。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，這兩部微短劇的推出，體現了推動兩岸關係和平發展、融合發展的三個成果，一是緊抓機遇，促進兩岸影視合作的成果；二是勇於創新，推動兩岸媒產融合的成果；三是久久為功，促進兩岸文化交流的成果。