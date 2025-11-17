快訊

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

天價「鞋墊」！男子褲藏+腳踩3.1萬美金闖海關 在羅湖口岸被當場抓包

香港01／ 撰文／孫聖然
男子身藏3.1萬美元現金經羅湖口岸過關被查。圖／海關發布（香港01）
男子身藏3.1萬美元現金經羅湖口岸過關被查。圖／海關發布（香港01）

一名男子經羅湖口岸過關，被發現在褲袋和鞋中藏匿3.1萬美元現金，約合新台幣96.6萬元。

據「海關發布」消息，羅湖海關關員在對出境旅客進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，隨即對其進行挑查。

經進一步檢查，海關關員在該旅客褲袋內檢獲美元現金4900元、在該旅客左右腳鞋內檢獲美元現金26100元，合共3.1萬美元。

該旅客屬於15天內第二次出境人員，其所攜帶美元現金超出規定限額。

大陸海關提醒，根據相關規定，15天內第二次及以上出境旅客允許攜帶等值不超過1000美元外幣現金，超出額度的海關不予放行。如確需攜帶超出限額的大量現金，應事先到外匯管理部門或銀行申領攜帶外匯出境許可證。

海關 外匯 走私 台幣 香港
