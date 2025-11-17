天價「鞋墊」！男子褲藏+腳踩3.1萬美金闖海關 在羅湖口岸被當場抓包
一名男子經羅湖口岸過關，被發現在褲袋和鞋中藏匿3.1萬美元現金，約合新台幣96.6萬元。
據「海關發布」消息，羅湖海關關員在對出境旅客進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，隨即對其進行挑查。
經進一步檢查，海關關員在該旅客褲袋內檢獲美元現金4900元、在該旅客左右腳鞋內檢獲美元現金26100元，合共3.1萬美元。
該旅客屬於15天內第二次出境人員，其所攜帶美元現金超出規定限額。
大陸海關提醒，根據相關規定，15天內第二次及以上出境旅客允許攜帶等值不超過1000美元外幣現金，超出額度的海關不予放行。如確需攜帶超出限額的大量現金，應事先到外匯管理部門或銀行申領攜帶外匯出境許可證。
延伸閱讀：
旅客白襪綁40捆水晶珠串羅湖口岸被查 網笑：帶上可能會「手臭」
男子藏65粒「快樂藥」圖走私到港 眼神閃躲羅湖口岸被抓
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言