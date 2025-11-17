中港澳教會人士11月初赴杭州 討論天主教中國化

快訊

中央社／ 香港17日電

近100名中國大陸、香港澳門天主教區的學者、神父和修女11月初在杭州討論「天主教中國化」議題。香港天主教公教報在相關報導中表示，「天主教的中國化並非削弱信仰的普世性，而是讓普世信仰在中華文化的沃土上，開出屬於這片土地的獨特花朵」。

公教報今天報導，這次研討會為第4屆「天主教中國化神學研討會（內地─香港）」，11月5至6日在中國浙江省杭州市舉行，會議由中國天主教「一會一團」神學研究委員會與聖神研究中心共同舉辦，港澳代表有12人。

報導表示，與會人士圍繞信仰與文化的交匯主題，展開了10場專題報告與深入討論。

據報導，香港教區主教周守仁樞機在開幕辭中說，在「同道偕行」（共議同行）的精神引導下，共同探討天主教中國化的深層意義，透過福音文化與中華文化的「跨文化性」（interculturality）交流與交心，「我們能夠辨識出一個真實的中國化天主教會面貌，使其既能秉持教會的真實性，又能為國家發展作出建設性貢獻」。

此外，香港天主教學者鄭小慧在研討會上提交的文章提到：「……教宗方濟各推動的『同道偕行』（共議同行）精神與中國宗教政策『中國化』要求形成歷史性相遇。此相遇既體現普世教會共融本質，亦回應中國社會的特殊需求。中國教會需在保持信仰核心的同時，發展符合中華文化特質的信仰表達」。

報導評論說，「在這次『同道偕行』（共議同行）的旅途中，教會學習聆聽不同地域、文化與世代的聲音。透過這樣的同行，信徒們共同努力建構一個更具生命力與包容性的教會面貌。天主教的中國化並非削弱信仰的普世性，而是讓普世信仰在中華文化的沃土上，開出屬於這片土地的獨特花朵」。

信仰 香港 公教 神父 澳門 教宗
