中日關係因台灣議題緊張 《蠟筆小新》等兩部日電影暫緩在陸上映
中日關係因台灣議題持續緊張，中國官媒周一報導，原定近期在中國大陸上映的兩部日本電影，均宣布暫緩上映。
藍新聞17日下午報導這則消息，並稱這兩部電影分別是《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》以及《工作細胞》。
日本人氣動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇》14日在中國上映首日票房取得破人民幣億元佳績，刷新中國影史日本進口電影首映日票房紀錄。
另據中新網15日報導，作為《鬼滅之刃》系列首次在中國大陸上映的作品，影片憑藉「國際化審美」和「華麗打鬥特技」，在首映活動上收穫好評。
日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」論，引發中日關係過去一段時間持續緊張。
中國大陸多個部門上周五開始在中日民間交往上加碼施壓日本，外交部和中國駐日本使領館當天鄭重提醒中國公民近期避免前往日本。
