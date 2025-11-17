搶攻演唱會經濟 上海再開五月天演唱會專列

大陸疫情後，演唱會經濟當紅，大陸鐵路上海站為響應台灣知名樂團五月天歌迷的需求，增開兩趟五月天演唱會專列，始發上座率均超106.8%。這是上海站為歌迷二度開設跨省演唱會專列。

澎湃新聞11月17日引述鐵路上海站報導，五月天演唱會上海站於上星期五（11月14日）至星期天（11月16日）在上海體育場開唱。為解決廣大歌迷周末返程的需求，鐵路上海站增開跨省演唱會專列，並在候車室內開闢候車專區，增設「物料交換區」和「歌迷打卡點」。

報導稱，此次鐵路上海站提前掌握五月天演唱會場次信息，一個月前便通過社交媒體等渠道，收集歌迷出行需求，結合對後臺售票數據的分析研判，最終鎖定北京、南京、天津等歌迷集中返程目的地，增開星期天夜間至星期一凌晨，上海站始發的G4088次、G9256次列車。兩趟車始發上座率均超106.8%，共發送旅客2693人。

此前的9月2日至4日，五月天演唱會在上海舉辦時，鐵路上海站也根據客流實際增開上海南站開往杭州東站的演唱會專列。

其實，上海不是特例。五月天演唱會鄭州站於10月17日至19日舉行時，全國歌迷週末齊聚鄭州。鄭州鐵路局臨時加開了10月20日凌晨鄭州至北京的高鐵專列，許多歌迷這才順利購得車票。

大陸疫情後，演唱會經濟當紅，此前，成都、北京、貴陽鐵路局都為跨城觀演的歌迷加開專列。