Labubu將上大螢幕 泡泡瑪特傳與索尼影業拍電影

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
Labubu熱潮曾推動泡泡瑪特股價創新高，並傳出要和索尼影業拍電影，躍上大螢幕。（路透）
Labubu熱潮曾推動泡泡瑪特股價創新高，並傳出要和索尼影業拍電影，躍上大螢幕。（路透）

中國大陸潮玩品牌泡泡瑪特旗下的代表玩偶Labubu在全球爆火後，索尼影業已拿下它的電影改編權，並將開發以Labubu為主題的電影。

《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）指出，索尼影業已與Labubu相關權益方簽署協議。目前，這一項目仍處於早期階段，尚未確定製片人或導演，也未決定將以真人實拍還是動畫形式呈現。

擁有標誌性尖牙的Labubu由香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）設計。2019年，龍家昇與泡泡瑪特簽署合作協議後，Labubu以盲盒形式正式亮相。受到南韓女團Blackpink成員Lisa，以及歌手蕾哈娜等明星的帶動，Labubu迅速走紅，成為全球潮玩現象級產品，帶動泡泡瑪特品牌整體爆火。

過去一年，泡泡瑪特利潤增長350%；限量版Labubu在二級市場的拍賣價格飆升至六位數，市場熱度異常高漲。

另據Variety報導，索尼影業計劃以這一IP為藍本，打造一部故事長片，甚至有望將其拓展為系列影視IP。索尼影業暫未予以置評。

泡泡瑪特
