快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

力學性能沒達標…桌腳和桌面之間恐有裂痕 IKEA大陸召回170件兒童桌

香港01／ 撰文：鄭寧
宜家（IKEA）中國召回170件兒童桌。（中新社資料照片）
宜家（IKEA）中國召回170件兒童桌。（中新社資料照片）

大陸《上觀新聞》報導，宜家（IKEA） ( 中國 ) 投資有限公司自2025年11月13日至2026年2月12日召回2024年1月1日至2024年1月7日生產的宜家IKEA牌FLISAT福麗薩特兒童桌，共計170件。IKEA資料顯示，這款兒童桌的價格為人民幣499元（約新台幣2221元）。

報導稱，IKEA中國本次召回的原因為產品力學性能「水平靜載荷試驗」不符合GB 28007-2011《兒童家具通用技術條件》的標準要求。桌腳和桌面之間可能會出現裂痕，從而導致桌面失去支撐並增加用戶受傷的風險。宜家 ( 中國 ) 投資有限公司將為客戶提供全額退貨或換貨處理。消費者立即停止使用該產品。

公開信息顯示，GB 28007-2011《兒童家具通用技術條件》是中國兒童家具領域的強制性國家標準，對產品的結構安全、力學性能、有害物質限量等方面作出了明確規定。其中力學性能測試是確保兒童家具在日常使用過程中具備足夠強度和安全性的關鍵指標。

公開信息顯示，宜家 ( IKEA )1998年進入中國大陸市場，首店落地上海。截至2024財年底，宜家在中國大陸地區共運營39家門店。

延伸閱讀：

93歲失智婆婆失蹤40小時 狗狗忠誠舉動助尋回 獲頒榮譽搜救犬

冷氣機滴水無良業主拒出錢維修 女租客「綁膠袋」以土炮奇招自救

文章授權轉載自《香港01》

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

Labubu將上大螢幕 泡泡瑪特傳與索尼影業拍電影

中國大陸潮玩品牌泡泡瑪特旗下的代表玩偶Labubu在全球爆火後，索尼影業已拿下它的電影改編權，並將開發以Labubu為主...

力學性能沒達標…桌腳和桌面之間恐有裂痕 IKEA大陸召回170件兒童桌

IKEA中國本次召回的原因為產品力學性能「水平靜載荷試驗」不符合 GB 28007-2011《兒童家具通用技術條件》的標準要求…

電競熱浪引爆北京鳥巢 逾6萬人觀賽

近日，2025王者榮耀KPL年度總決賽在北京鳥巢上演，6萬多名觀眾齊聚現場，共同創下「最多觀眾的單場電競賽事」吉尼斯世界...

兩岸客青競技 展客家文化新貌

2025年「客音π·客家音」兩岸客青講古交流賽於11月14日在龍岩上杭舉行，來自海峽兩岸50餘名的客家青年同台競技，以客...

德陽旌湖 紅嘴巨燕鷗罕見現身

「每年11月前後，旌湖就進入了越冬候鳥集中抵達的時段。最近已經陸續有候鳥在多個河段活動，其中紅嘴鷗最多，約有300多隻！...

人已被帶走4個月 釋永信正式遭批准逮捕

河南嵩山少林寺前住持釋永信被正式批捕。央視昨日報導，釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定河南市新鄉市公安機關立案偵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。