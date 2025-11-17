力學性能沒達標…桌腳和桌面之間恐有裂痕 IKEA大陸召回170件兒童桌

大陸《上觀新聞》報導，宜家（IKEA） ( 中國 ) 投資有限公司自2025年11月13日至2026年2月12日召回2024年1月1日至2024年1月7日生產的宜家IKEA牌FLISAT福麗薩特兒童桌，共計170件。IKEA資料顯示，這款兒童桌的價格為人民幣499元（約新台幣2221元）。

報導稱，IKEA中國本次召回的原因為產品力學性能「水平靜載荷試驗」不符合GB 28007-2011《兒童家具通用技術條件》的標準要求。桌腳和桌面之間可能會出現裂痕，從而導致桌面失去支撐並增加用戶受傷的風險。宜家 ( 中國 ) 投資有限公司將為客戶提供全額退貨或換貨處理。消費者立即停止使用該產品。

公開信息顯示，GB 28007-2011《兒童家具通用技術條件》是中國兒童家具領域的強制性國家標準，對產品的結構安全、力學性能、有害物質限量等方面作出了明確規定。其中力學性能測試是確保兒童家具在日常使用過程中具備足夠強度和安全性的關鍵指標。

公開信息顯示，宜家 ( IKEA )1998年進入中國大陸市場，首店落地上海。截至2024財年底，宜家在中國大陸地區共運營39家門店。

延伸閱讀：

93歲失智婆婆失蹤40小時 狗狗忠誠舉動助尋回 獲頒榮譽搜救犬

冷氣機滴水無良業主拒出錢維修 女租客「綁膠袋」以土炮奇招自救

文章授權轉載自《香港01》