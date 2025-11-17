德陽旌湖 紅嘴巨燕鷗罕見現身

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
人與鳥和諧相處是「愛鳥之城」的常見景象。本報德陽傳真
人與鳥和諧相處是「愛鳥之城」的常見景象。本報德陽傳真

「每年11月前後，旌湖就進入了越冬候鳥集中抵達的時段。最近已經陸續有候鳥在多個河段活動，其中紅嘴鷗最多，約有300多隻！」11月12日，四川德陽，鳥友看著成群的候鳥高興地告訴記者。

作為大陸西部著名的「愛鳥之城」，目前正是越冬候鳥集中來到德陽旌湖的高峰期，吸引了眾多鳥類攝影愛好者和當地市民沿岸觀鳥。率先抵達的紅嘴鷗經過一段時間的休憩後，熟悉了環境的牠們已經開始從旌湖中央向兩岸分散，對人們的投食和互動也不再感到陌生。

而除了紅嘴鷗、棕頭鷗、白骨頂雞、鳳頭潛鴨、紅頭潛鴨、綠翅鴨、普通秋沙鴨之外，最近，鳥友還在紅嘴鷗群體中發現一隻體型更大的「PLUS」版鷗類，經辨認，它是一隻紅嘴巨燕鷗。據介紹，紅嘴巨燕鷗是全球體型最大的燕鷗類物種，體長可達55公分，冬夏羽毛色彩差異顯著，主要繁殖於大陸東北、蒙古西部及俄羅斯遠東地區，以魚類為主食，主要棲息於海岸線、河口三角洲及大型淡水湖泊，在四川等內陸地區屬罕見候鳥。

「這種罕見候鳥來到德陽，也從側面反映了旌湖的生態環境非常優越。」鳥友表示，隨著候鳥集中抵達，「愛鳥之城」又迎來了一年中最熱鬧的時候，歡迎各地鳥友前來觀賞和遊玩。

淡水 俄羅斯 蒙古
