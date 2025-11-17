兩岸客青競技 展客家文化新貌

2025年「客音π·客家音」兩岸客青講古交流賽於11月14日在龍岩上杭舉行，來自海峽兩岸50餘名的客家青年同台競技，以客家口說藝術為主軸，展現客家新世代視角對傳統文化的精彩演繹。經過激烈角逐，台灣團隊「Taipei Hakka Power」以舞蹈表演勇奪一等獎。

本次賽事「以聲為媒、以藝會友、以創融情」為主題，設置「童謠新創、打版會客、創意技藝」三個賽道。「客音π，是一個專屬客家的文化品牌。」賽事主理人郭柏君表示，賽事以文化交流與趣味賽制來設計，讓台灣客家新生代實地感知客家文化。

賽事期間，隊伍透過各種不同形式的演繹，以不同形式的表演，諸如舞蹈、相聲、歌謠，甚至是說唱、戲劇，為傳統文化注入活力。客家青年林郁玲表示，透過這次交流賽能夠看到上杭的客家文化雖然在語言、音調上與台灣有些微的不同，但相聚在一起，讓人有很親切的感覺。

獲得一等獎的台灣客家團隊「Taipei Hakka Power」，主要由年輕的民族舞舞者組成，在比賽中以《花樹下的月光音樂派對》舞蹈融合快板書的演出一舉奪魁。獲獎團隊成員六年級的范同學表示，在台灣已經學習民族舞六、七年，本次是第二次來到大陸參加比賽，此次隨隊參賽並榮獲獎項感到非常開心，「隊裡很多同學都是第一次來，所以大家都特別興奮，我也很期待下次還能再來。」

本次活動，許多客家工藝品在舞台上亮相，客青吳錤宗表示，這次從台灣帶隊來比賽，團隊還特別製作富含客家物質文化特色的「客家藍染布」等道具，「很開心看到其他隊伍也準備了客家剪紙等工藝道具，更加代表客家文化具有包羅萬象、豐富多彩的開闊胸襟。」

擔任賽事評審的寶島客家廣播電台董事葉定華表示，交流賽中選手們的表演方式可能不太一樣，經過交流可以相互了解對方的表演特點以及自己的表演特色，「通過這樣的交流賽，相比較之後，或許以後可以取長補短，學習對方的優點，彌補自己的缺點，讓兩岸的客家文化得到更好的交流。」