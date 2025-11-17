電競熱浪引爆北京鳥巢 逾6萬人觀賽

近日，2025王者榮耀KPL年度總決賽在北京鳥巢上演，6萬多名觀眾齊聚現場，共同創下「最多觀眾的單場電競賽事」吉尼斯世界紀錄（金氏世界紀錄）。這場頂級賽事不僅帶來精彩的「聖龍杯」對決，更在附近商圈掀起消費熱潮。

開場前1小時，場外消費區人氣爆棚。KPL限定商店前排起百米長隊，150元人民幣的拍立得、200元的明信片套裝引發搶購熱潮，88元的限定紀念章和69元的限定徽章早已售罄。

決賽觀眾門票票價從488元到2088元不等。「門票太難搶了！12秒就沒了，我真是走運！」鳥巢外，觀眾洋洋的聲音透著興奮。這位《王者榮耀》的10年老玩家，特意從成都請了3天假飛抵北京。

KPL聯盟主席兼騰訊互娛天美電競中心副總經理黃承透露，「現場85%以上都是外地觀眾。」更讓他深受觸動的是社交媒體上的熱烈反響，「有網友發帖說激動得睡不著，下面幾百條回覆來自天南海北，有人在馬來西亞、澳大利亞轉機，有人從新疆、海南飛來，還有粉絲坐十幾小時綠皮火車來的。」在鳥巢觀看總決賽後，有人順道遊覽京城景點，也有人想深入探尋美食。

總決賽前一天的朝陽公園，「in跨次元引力場」人潮湧動。作為王者榮耀周年慶城市派對的一環，KPL夢之隊快閃店前排起蜿蜒長隊。霜淇淋盲盒、毛絨抱枕、手機背夾、糖葫蘆鑰匙圈等衍生商品儘管價格不菲，依然供不應求。

總決賽當晚，北辰薈、新辰里等商場近150家門店延長營業。北辰薈中庭立起選手立牌，華夏電影中心更開闢巨型環幕觀賽區，吸引上百名未搶到票的粉絲聚集。「在這兒看直播也一樣嗨，關鍵是氛圍好，看完還能接著吃夜宵。」觀眾小胡說。

暮色漸臨，鳥巢亮起璀璨燈光，隨著電競選手們亮相，全場響起雷鳴般的歡呼。經過緊張激烈的對決，成都AG超玩會最終成為年度總決賽冠軍。這個夜晚，鳥巢不僅見證了冠軍的誕生，更記錄了中國電競邁向新高度的精彩瞬間。