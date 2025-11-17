電競熱浪引爆北京鳥巢 逾6萬人觀賽

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2025王者榮耀KPL年度總決賽近日在鳥巢震撼上演。本報北京傳真
2025王者榮耀KPL年度總決賽近日在鳥巢震撼上演。本報北京傳真

近日，2025王者榮耀KPL年度總決賽在北京鳥巢上演，6萬多名觀眾齊聚現場，共同創下「最多觀眾的單場電競賽事」吉尼斯世界紀錄（金氏世界紀錄）。這場頂級賽事不僅帶來精彩的「聖龍杯」對決，更在附近商圈掀起消費熱潮。

開場前1小時，場外消費區人氣爆棚。KPL限定商店前排起百米長隊，150元人民幣的拍立得、200元的明信片套裝引發搶購熱潮，88元的限定紀念章和69元的限定徽章早已售罄。

決賽觀眾門票票價從488元到2088元不等。「門票太難搶了！12秒就沒了，我真是走運！」鳥巢外，觀眾洋洋的聲音透著興奮。這位《王者榮耀》的10年老玩家，特意從成都請了3天假飛抵北京。

KPL聯盟主席兼騰訊互娛天美電競中心副總經理黃承透露，「現場85%以上都是外地觀眾。」更讓他深受觸動的是社交媒體上的熱烈反響，「有網友發帖說激動得睡不著，下面幾百條回覆來自天南海北，有人在馬來西亞、澳大利亞轉機，有人從新疆、海南飛來，還有粉絲坐十幾小時綠皮火車來的。」在鳥巢觀看總決賽後，有人順道遊覽京城景點，也有人想深入探尋美食。

總決賽前一天的朝陽公園，「in跨次元引力場」人潮湧動。作為王者榮耀周年慶城市派對的一環，KPL夢之隊快閃店前排起蜿蜒長隊。霜淇淋盲盒、毛絨抱枕、手機背夾、糖葫蘆鑰匙圈等衍生商品儘管價格不菲，依然供不應求。

總決賽當晚，北辰薈、新辰里等商場近150家門店延長營業。北辰薈中庭立起選手立牌，華夏電影中心更開闢巨型環幕觀賽區，吸引上百名未搶到票的粉絲聚集。「在這兒看直播也一樣嗨，關鍵是氛圍好，看完還能接著吃夜宵。」觀眾小胡說。

暮色漸臨，鳥巢亮起璀璨燈光，隨著電競選手們亮相，全場響起雷鳴般的歡呼。經過緊張激烈的對決，成都AG超玩會最終成為年度總決賽冠軍。這個夜晚，鳥巢不僅見證了冠軍的誕生，更記錄了中國電競邁向新高度的精彩瞬間。

觀眾 馬來西亞 北京
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

WirForce 2025必逛亮點！TP-Link與《餓狼傳說City of the Wolves》聯手打造格鬥遊戲專區

全國電競青年錦標賽總決賽 高捷美麗島站熱血開戰

LOL／中國人兌現「T1帶Doran奪冠就跳樓」承諾！跳傘猙獰表情遭網友惡搞

電競／英雄聯盟LCP聯賽新賽季1/16登場 導入冠軍積分制度

相關新聞

電競熱浪引爆北京鳥巢 逾6萬人觀賽

近日，2025王者榮耀KPL年度總決賽在北京鳥巢上演，6萬多名觀眾齊聚現場，共同創下「最多觀眾的單場電競賽事」吉尼斯世界...

兩岸客青競技 展客家文化新貌

2025年「客音π·客家音」兩岸客青講古交流賽於11月14日在龍岩上杭舉行，來自海峽兩岸50餘名的客家青年同台競技，以客...

德陽旌湖 紅嘴巨燕鷗罕見現身

「每年11月前後，旌湖就進入了越冬候鳥集中抵達的時段。最近已經陸續有候鳥在多個河段活動，其中紅嘴鷗最多，約有300多隻！...

人已被帶走4個月 釋永信正式遭批准逮捕

河南嵩山少林寺前住持釋永信被正式批捕。央視昨日報導，釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定河南市新鄉市公安機關立案偵...

女到深圳消費「攜1飲品」回香港慘罰近2萬 網友驚：這樣也要罰？

北上消費千不要亂帶這東西回香港！有位居港女生於小紅書發照片與發文，指近日到深圳看「猛男秀」，沒想到順手帶1樣飲品回港，就被香港海關罰...

史上最年輕…易烊千璽奪金雞影帝 四度入圍終圓夢

第38屆中國電影金雞獎於15日晚間圓滿落幕，本屆最大亮點落在最佳男女主角獎項。24歲的易烊千璽憑藉電影「小小的我」奪下影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。