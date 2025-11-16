女到深圳消費「攜1飲品」回香港慘罰近2萬 網友驚：這樣也要罰？

北上消費千不要亂帶這東西回香港！有位居港女生於小紅書發照片與發文，指近日到深圳看「猛男秀」，沒想到順手帶1樣飲品回港，就被香港海關罰款逾5,000元（約新台幣19500元），大嘆「被罰款至破產...5,000元夠我在深圳吃50隻大閘蟹！」。貼文引來網友熱議，不少人對事件深感驚訝，「這東西也要罰？」。

帶著「沒喝完的半瓶酒」被罰

北上消費注意，勿誤帶違禁品回香港。該女生於小紅書女「【港人北上】看猛男秀後竟被罰款至破產」為題發相發文，指她來港居住後，近日上深圳看「猛男秀」，怎料回港時因為帶著「沒喝完的半瓶酒」，被罰款5,295元（約新台幣19500元），「猛男秀的口水還在嘴角沒擦乾，就在香港海關入境處被罰款5,295」。

女生北上消費 帶1東西回港被罰逾5,000元（約新台幣19500元）

原PO解釋，由於她在深圳逗留時間不滿24小時，而且入境時沒有申報攜帶這酒，被指「涉嫌走私」，故罰款超過5,000元（約新台幣19500元），提醒其他人要小心注意，「姐妹們！是半瓶沒喝完的成本價為87元的酒罷了！5,000元夠我在深圳吃50隻大閘蟹！」。

根據原PO上載截圖，其帶回香港的酒價值約199人民幣（約新台幣840元），酒精濃度超過30%。

網友驚：原來不能帶？

貼文引來網友熱議，不少人感到驚訝，「半瓶酒也要罰？」、「原來不能帶？」、「不是說香港0關稅嗎？」。也有網友笑言，「這支不好喝，反正都是罰，下次買支好喝點的」。亦有網友分享同類經歷，「我男朋友今年剛剛被罰，同樣的事情，因為他有個行為令，還要上法庭給法官判」，直指「壓根不敢帶酒」。

帶這類酒回港要繳稅

根據香港海關網頁，「在攝氏20度溫度下量度所得酒精濃度以量計多於30%的酒類」須繳稅，其價值首$200須付100%稅額，餘額則要支付10%稅額。凡年滿18歲旅客，可以免稅攜帶1升「在攝氏20度溫度下量度所得酒精濃度以量計多於30%」的飲用酒類進入香港，供其本人自用；但持香港身份證旅客，必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。

海關又指，旅客如攜帶超逾豁免數量應課稅品入境，應使用紅色通道向海關人員申報，如沒有正確申報，可被檢控或處以行政罰款港幣5,000元，另加有關應課稅品須繳稅款的五倍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

大媽連鎖米線店除鞋！戙高腳再捽腳 網民喊嘔心：腳皮加餸

女生暈倒電車路！港女見電車快駛到 危急關頭上前扶起：嚇死我！

文章授權轉載自《香港01》