快訊

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

台灣粉絲超猛！砸百萬「把無人機搬進大巨蛋」 SJ當場爆哭

女到深圳消費「攜1飲品」回香港慘罰近2萬 網友驚：這樣也要罰？

香港01／ 撰文：布萊恩
有位居港女生於小紅書發照片與發文，指近日到深圳看「猛男秀」，沒想到順手帶1樣飲品回港，就被香港海關罰款逾5,000元（約新台幣19500元）。出國旅遊示意圖。圖／AI生成 蔡固勳
有位居港女生於小紅書發照片與發文，指近日到深圳看「猛男秀」，沒想到順手帶1樣飲品回港，就被香港海關罰款逾5,000元（約新台幣19500元）。出國旅遊示意圖。圖／AI生成 蔡固勳

北上消費千不要亂帶這東西回香港！有位居港女生於小紅書發照片與發文，指近日到深圳看「猛男秀」，沒想到順手帶1樣飲品回港，就被香港海關罰款逾5,000元（約新台幣19500元），大嘆「被罰款至破產...5,000元夠我在深圳吃50隻大閘蟹！」。貼文引來網友熱議，不少人對事件深感驚訝，「這東西也要罰？」。

帶著「沒喝完的半瓶酒」被罰

北上消費注意，勿誤帶違禁品回香港。該女生於小紅書女「【港人北上】看猛男秀後竟被罰款至破產」為題發相發文，指她來港居住後，近日上深圳看「猛男秀」，怎料回港時因為帶著「沒喝完的半瓶酒」，被罰款5,295元（約新台幣19500元），「猛男秀的口水還在嘴角沒擦乾，就在香港海關入境處被罰款5,295」。

女生北上消費　帶1東西回港被罰逾5,000元（約新台幣19500元）

原PO解釋，由於她在深圳逗留時間不滿24小時，而且入境時沒有申報攜帶這酒，被指「涉嫌走私」，故罰款超過5,000元（約新台幣19500元），提醒其他人要小心注意，「姐妹們！是半瓶沒喝完的成本價為87元的酒罷了！5,000元夠我在深圳吃50隻大閘蟹！」。

根據原PO上載截圖，其帶回香港的酒價值約199人民幣（約新台幣840元），酒精濃度超過30%。

網友驚：原來不能帶？

貼文引來網友熱議，不少人感到驚訝，「半瓶酒也要罰？」、「原來不能帶？」、「不是說香港0關稅嗎？」。也有網友笑言，「這支不好喝，反正都是罰，下次買支好喝點的」。亦有網友分享同類經歷，「我男朋友今年剛剛被罰，同樣的事情，因為他有個行為令，還要上法庭給法官判」，直指「壓根不敢帶酒」。

帶這類酒回港要繳稅

根據香港海關網頁，「在攝氏20度溫度下量度所得酒精濃度以量計多於30%的酒類」須繳稅，其價值首$200須付100%稅額，餘額則要支付10%稅額。凡年滿18歲旅客，可以免稅攜帶1升「在攝氏20度溫度下量度所得酒精濃度以量計多於30%」的飲用酒類進入香港，供其本人自用；但持香港身份證旅客，必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。

海關又指，旅客如攜帶超逾豁免數量應課稅品入境，應使用紅色通道向海關人員申報，如沒有正確申報，可被檢控或處以行政罰款港幣5,000元，另加有關應課稅品須繳稅款的五倍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

大媽連鎖米線店除鞋！戙高腳再捽腳　網民喊嘔心：腳皮加餸

女生暈倒電車路！港女見電車快駛到　危急關頭上前扶起：嚇死我！

文章授權轉載自《香港01》

香港 罰款 台幣 海關 繳稅 酒精 破產 小紅書 人民幣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

女到深圳消費「攜1飲品」回香港慘罰近2萬 網友驚：這樣也要罰？

北上消費千不要亂帶這東西回香港！有位居港女生於小紅書發照片與發文，指近日到深圳看「猛男秀」，沒想到順手帶1樣飲品回港，就被香港海關罰...

史上最年輕…易烊千璽奪金雞影帝 四度入圍終圓夢

第38屆中國電影金雞獎於15日晚間圓滿落幕，本屆最大亮點落在最佳男女主角獎項。24歲的易烊千璽憑藉電影「小小的我」奪下影...

最年輕金雞影帝的來時路 高壓童年生活成易烊千璽養分

易烊千璽昨拿下第38屆中國電影金雞獎最佳男主角獎，成為歷史上年齡最小的影帝獲得者。有人認為實至名歸，也有人問「為什麼是他...

英再爆大規模迷姦案 33歲華男判囚終身 或數百人受害

繼中國留英博士生鄒鎮豪迷姦多名女性被判終身監禁後，一名33歲中國籍男子因犯下性侵、偷窺、偷拍、意圖施藥等總計24項罪行，...

8個月內完成雙殺…中國U22男足2：0挫韓 韓媒：恥辱

在北京時間11月15日晚結束的熊貓杯第2輪一場焦點戰中，中國U22男足2：0力挫南韓U22男足，8個月內完成對對手的雙殺...

全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽

第15屆全運會乒乓球男單半決賽的巔峰對話正式上演。在這場「神仙打架」般的世界最強對話中，樊振東15日以4比2逆轉王楚欽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。