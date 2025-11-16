陸發寒潮預警 局部地區最低溫將陡降16℃
周日，大陸中央氣象台繼續發布寒潮藍色預警。受寒潮影響，預計16日至18日，中國中東部地區將自北向南出現大風降溫天氣，日平均或最低氣溫將普遍下降6～10℃，局部地區降溫更可能超過16℃。18日前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖北中部一帶。
大陸中央氣象台指出，11月16日14時至18日14時，中國西北地區東部、內蒙古東北部、東北地區大部、華北中南部以及黃淮以南大部地區氣溫將下降6～10℃。
陜西南部、四川東北部、重慶北部、湖北西部和北部、河南西部和南部、安徽南部，以及黑龍江東部、吉林東部等地的部分地區降溫10~14℃；陜西東南部、湖北西北部等地局地降溫可超過14℃。
上海市氣象服務中心表示，16日半夜起，強冷空氣將抵達上海，預估17日早間氣溫還在15℃附近，但隨後氣溫將一路下探，夜間氣溫不足10℃。周二上海全天氣溫將來到4~10℃，周三至周四早晨郊區最低溫甚至會降至0~2℃，局部地區將出現薄冰，大部分郊區會出現初霜凍。
