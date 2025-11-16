快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

陸發寒潮預警 局部地區最低溫將陡降16℃

聯合報／ 大陸中心／即時報導
冬天的腳步已近，大陸中央氣象台預估，未來幾天中國中東部地區最低溫將普遍下降6～10℃。（新華社）
冬天的腳步已近，大陸中央氣象台預估，未來幾天中國中東部地區最低溫將普遍下降6～10℃。（新華社）

周日，大陸中央氣象台繼續發布寒潮藍色預警。受寒潮影響，預計16日至18日，中國中東部地區將自北向南出現大風降溫天氣，日平均或最低氣溫將普遍下降6～10℃，局部地區降溫更可能超過16℃。18日前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖北中部一帶。

大陸中央氣象台指出，11月16日14時至18日14時，中國西北地區東部、內蒙古東北部、東北地區大部、華北中南部以及黃淮以南大部地區氣溫將下降6～10℃。

陜西南部、四川東北部、重慶北部、湖北西部和北部、河南西部和南部、安徽南部，以及黑龍江東部、吉林東部等地的部分地區降溫10~14℃；陜西東南部、湖北西北部等地局地降溫可超過14℃。

上海市氣象服務中心表示，16日半夜起，強冷空氣將抵達上海，預估17日早間氣溫還在15℃附近，但隨後氣溫將一路下探，夜間氣溫不足10℃。周二上海全天氣溫將來到4~10℃，周三至周四早晨郊區最低溫甚至會降至0~2℃，局部地區將出現薄冰，大部分郊區會出現初霜凍。

氣溫 上海 低溫 寒流
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

風暴克勞第亞葡萄牙釀3死 侵襲英國引發洪災

「大海開吃」在永安登場 現場民眾搶購生猛活石斑魚

消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷

晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫

相關新聞

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

擔任河南嵩山少林寺方丈逾25年的釋永信，今年7月底遭大陸有關部門帶走調查後，今天傳出河南省新鄉市人民檢察院已依法對釋永信作...

陸發寒潮預警 局部地區最低溫將陡降16℃

周日，大陸中央氣象台繼續發布寒潮藍色預警。受寒潮影響，預計16日至18日，中國中東部地區將自北向南出現大風降溫天氣，日平...

擊敗296勁敵獲選 4航天鼠「天宮加班」 科研含金量大增

搭乘神舟21號飛船前往空間站的4隻太空小鼠，原定5天的太空之旅，因突發事件延期至14天。牠們返回地球後，科學家們立刻開展...

全運香港隊1天摘5獎牌 何詩蓓奪第2金 何思朗佩劍拿銀

在第15屆全國運動會已「袋走」女子200米自由泳金牌的何詩蓓，相隔不到1天，15日在另一強項100米自由泳決賽登場，以5...

央視：神22將滿載貨物 無人狀態下擇機發射

神舟20號乘組已平安返回地球。據央視新聞報導，根據計畫安排，神舟22號飛船將在無人狀態下擇機發射。中國載人航天工程辦公室...

香港機場三跑工地發現二戰炸彈 疏散900人引爆

香港國際機場三跑T2客運廊工地15日發現砲彈，地盤一帶約900名工人安全疏散。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。