少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
少林寺前住持釋永信遭河南省新鄉市人民檢察院批准逮捕。（中新社）
少林寺前住持釋永信遭河南省新鄉市人民檢察院批准逮捕。（中新社）

擔任河南嵩山少林寺方丈逾25年的釋永信，今年7月底遭大陸有關部門帶走調查後，今天傳出河南省新鄉市人民檢察院已依法對釋永信作出批准逮捕的決定。

據央視新聞16日中午發布的消息，釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。

報導稱，日前，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪對釋永信作出批准逮捕決定。

今年7月26日，大陸網上就盛傳釋永信已被帶走調查的消息。

7月27日，少林寺管理處正式發布通報稱：釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產；長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，嚴重違反佛教戒律，正在接受多部門聯合調查。

中國佛教協會隨後於7月28日通報，釋永信的所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象。該會在收到河南省佛教協會報來《關於註銷釋永信戒牒的報告》後，根據有關規定，同意對釋永信（俗名：劉應成）的戒牒予以註銷。

少林寺管理處7月29日再發布通報稱，依據大陸《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，經少林寺兩序大眾民主評議贊成，並履行有關程序，禮請印樂法師任少林寺住持。

釋印樂原為河南洛陽白馬寺，釋印樂擔任方丈也長達20年。

網上關於釋永信的各種荒唐醜聞不斷，但大陸官方卻直至今年7月才動手處理。針對釋永信職務侵占罪、挪用少林資金，以及長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子的具體情況，大陸官方迄今仍未正式公布。但此事已再度重創中國佛教界與少林寺的形象。

