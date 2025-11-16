快訊

高教濫訴／學生網路公審升溫 教授尊嚴低落如何自保？

日韓交流賽／對日10連敗 韓媒粗暴痛批：這也配叫國家隊？

高市談話會何讓陸反應如此強烈？官媒：醞釀防務政策轉向野心

聽新聞
0:00 / 0:00

月球表面也會生鏽？陸嫦娥六號月壤樣品發現赤鐵礦

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸科研團隊近日通過分析嫦娥六號採回的月背南極-艾特肯盆地月球樣品，首次發現大型撞擊事件成因的微米級赤鐵礦（α-Fe2O3）和磁赤鐵礦（γ-Fe2O3）晶體。圖為科研人員在月球樣品實驗室展示嫦娥六號月球樣品。（新華社資料照片）
大陸科研團隊近日通過分析嫦娥六號採回的月背南極-艾特肯盆地月球樣品，首次發現大型撞擊事件成因的微米級赤鐵礦（α-Fe2O3）和磁赤鐵礦（γ-Fe2O3）晶體。圖為科研人員在月球樣品實驗室展示嫦娥六號月球樣品。（新華社資料照片）

大陸國家航天局、山東大學、中國科學院16日聯合發布消息，大陸科研團隊近日通過分析「嫦娥六號」採回的月背南極—艾特肯盆地月球樣品，首次發現大型撞擊事件成因的微米級赤鐵礦（α-Fe2O3）和磁赤鐵礦（γ-Fe2O3）晶體，揭示了全新的月球氧化反應機制，為月球科學研究重大突破，意味月球發現「鐵鏽」，研究分析可能與撞擊有關。

央視報導，該成果已發表在國際綜合性期刊「Science Advances」，將為後續月球科學研究提供重要科學依據，深化對月球演化歷史的認知。

研究提出，赤鐵礦的形成可能與月球歷史上的大型撞擊事件密切相關。大型撞擊形成瞬時高氧逸度氣相環境的同時，鐵元素在高氧逸度環境中被氧化，使隕硫鐵發生了脫硫反應，經氣相沈積過程形成微米級晶質赤鐵礦顆粒。

其中，該反應的中間產物為具有磁性的磁鐵礦和磁赤鐵礦，可能是南極—艾特肯盆地邊緣磁異常的礦物載體。該研究首次利用樣品證實了在超還原背景下月球表面存在赤鐵礦等強氧化性物質，揭示了月球的氧化還原狀態以及磁異常成因。

此前，大陸科研人員在對嫦娥六號2克月壤樣品的精細分析中，成功識別出源自「CI型碳質球粒隕石」的撞擊殘留物。研究認為，此前在月球樣品中檢測到的特殊來源的水，很可能就來自這類隕石的撞擊貢獻。

據悉，嫦娥六號著陸的南極—艾特肯盆地，為太陽系岩石質天體上已知最大、最古老的撞擊盆地，其形成時的撞擊規模遠超月球其他區域，為探索特殊地質過程提供了獨特場景。而嫦娥六號是中國探月工程第六個探測器，於2024年6月登陸月球背面並帶回月球背面的採集樣品。

科學 嫦娥六號 隕石 太陽系 央視
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

研究：外星探測器可能潛伏在太陽系中

年度壯觀天文奇景「超級月亮」11/5晚間登場 帶你近距離觀測月球

NASA代署長放話跟SpaceX對手簽約 馬斯克轟：智商只有兩位數的笨蛋

賓州社會回歸信仰 美國首設立「聖經日」

相關新聞

月球表面也會生鏽？陸嫦娥六號月壤樣品發現赤鐵礦

大陸國家航天局、山東大學、中國科學院16日聯合發布消息，大陸科研團隊近日通過分析「嫦娥六號」採回的月背南極—艾特肯盆地月...

不受中日關係影響 《鬼滅》陸上映連續2日票房破人民幣億元

中日關係近期急劇惡化，但這並不影響14日在中國大陸上映的日本動畫《鬼滅之刃：無限城篇》的票房。中新網報導，作為《鬼滅》系...

定位偏差快遞送錯地點…江蘇30歲男竟被捅死 細節曝光

誰能想到，就因為一個快遞送錯了幾百米，30歲的快遞員就丟了性命？江蘇蘇州郵政快遞員小李（化姓）疑因「定位偏差」的投遞疏失...

德國之聲評論／「中國獨立電影節」被迫取消 悲喜交集的獨立影像

首屆紐約中國獨立電影節（IndieChina Film Festival）在開幕前夕被迫取消原因既非經費，亦非場地，而是一幕更具時代象徵性的場景：多位導演、制片人及其家屬在中國境內遭受壓力與騷擾，被迫退出放映。主辦人朱日坤在聲明中寫道：「它無語地訴說了這個時代的一切。」

香港機場發現二戰時期炸彈 距離新控制塔600公尺…航班升降暫未受影響

香港警方15日上午接獲報案，指香港國際機場三跑道地盤，發現二戰時期炸彈，警方爆炸品處理課人員已到場處理。目前機場航班升降...

美駐中大使館恢復運作 中國網友慶「開工大吉」

美國眾院12日晚間通過臨時撥款法案，美國總統川普隨即簽署成法，正式結束美國史上持續最久的43天政府關門。美國駐中國大使館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。