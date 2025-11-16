不受中日關係影響 《鬼滅》陸上映連續2日票房破人民幣億元

中日關係近期急劇惡化，但這並不影響14日在中國大陸上映的日本動畫《鬼滅之刃：無限城篇》的票房。中新網報導，作為《鬼滅》系列首次大陸上映作品，影片憑藉著「國際化審美」和「華麗打鬥特技」，據燈塔專業版數據，截至15日13時30分，該片累計票房已突破人民幣2.4億元，連續兩日票房破人民幣億元，並在大陸各地電影院掀起一波新的觀影熱潮。

浙江日報旗下新媒體《潮新聞》指出，《鬼滅》上映首日就刷新中國影史日本進口電影首映日票房紀錄，以及觀影人次、場均人次、排片等多項數據的日冠軍。

報導稱，在社交平台上，大陸影迷對《鬼滅》的好評也不斷湧現，不少觀眾表示「視效華麗，畫面質感高級」「劇情豐富飽滿，又燃又催淚」。還有影迷評價：「該片代表了動畫電影工業的高水準」。憑藉票房與口碑的驚艷表現，不少媒體認為該片是當之無愧的年度必看之作。

香港明報也表示，該報記者前晚到深圳採訪上映「盛況」，有動漫迷認為《鬼滅》「正能量」，不擔心遭「愛國者」攻擊。還有分析師稱，《鬼滅》救了大陸低迷電影消費市道。

廣州則有動漫迷表示支持《鬼滅》在中國上映，並認為中日兩國政府層面關係變差，不會影響他月底去日本關西旅遊和繼續在日本潮流文化方面的消費。