福建農林大學 與上百家台企產學研合作

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸加強對台交流合作，福建農林大學實施「三個一百」行動計畫，十三日舉行閩台融合發展「三個一百」簽約暨兩岸教育與農業交流合作研討會。截至目前已引進一百零一名台灣教師，並與一一八家台企建立產學研合作關係。

「三個一百」指的是福建農林大學與一百家台企合作、引進一百名台灣教師、聘任一百位台籍行業導師。

澎湃新聞報導，會上與台灣企業代表簽訂合作協議，向新聘的台灣教師代表和行業導師代表頒發聘書，來自兩岸的高校代表、台企負責人、台灣校友及師生代表共一百廿多人參會。

福建農林大學相關負責人表示，今年先後與一一八家台企建立產學研合作關係，涵蓋農業科技、綠色能源、文創設計等領域；全職或柔性引進一百零一名台灣教師，覆蓋工學、理學、管理學等學科；聘任一百位台灣農林企業界、學界資深人士擔任本科生和專業學位研究生的行業導師。

構建「理論＋實踐」協同育人體系，導師團隊來自台灣農業科技、生物醫藥等領域，推動兩岸在農業高等教育、科技創新與成果轉化領域的深度融合發展。

人民日報報導，福建農林大學與台灣農林學界淵源深厚。早在一九四○年代，福建農林大學前身「福建協和大學農科」和福建省立農學院的首屆四二七名畢業生中，就有一百八十多人赴台，成為台灣早期農業發展開拓者，為台灣農業和兩岸交流作出貢獻。例如台灣農業試驗所所長、文化大學農學院院長萬雄；中興大學校長、台灣植物保護中心主任貢穀紳，「台茶之父」吳振鐸等人。

福建 對台 高校 農林
福建農林大學 與上百家台企產學研合作

