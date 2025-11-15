研究：大陸碳排連18個月零成長 2025年有望下降

總部設在英國的氣候刊物Carbon Brief一項分析發現，中國今年第3季的二氧化碳排放量相較去年同期呈現持平，延續已18個月的「排放持平或下降」趨勢。

路透社報導，「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）首席分析師勞里．糜偉（Lauri Myllyvirta）的分析指出，中國的碳排從2024年3月起即呈現持平或下降趨勢，也代表若到年底沒有出現激增，中國的二氧化碳排放有可能在2025年出現下降。CREA是位於赫爾辛基的能源/氣候智庫。

先前Carbon Brief的分析發現，受年初新冠疫情後反彈的影響，2024年碳排量全年上升0.8%。

中國政府在今年9月承諾，將於2030年底前讓碳排達到峰值，然後在2035年底前以峰值為基礎，把排放量削減 7%至10%。這項宣示是中國首次明確承諾實質減排，但因減量幅度不如預期，被歐盟氣候事務專員形容「令人失望」。

美國今年在總統川普回鍋後再次退出巴黎氣候協定，把可在相關議題發揮的空間拱手讓給為中國，包括11月10日在巴西開幕的COP30聯合國氣候峰會。

中國今年第3季整體碳排量持平，主要是化工領域排放上升，抹去其他領域碳排下降之功。

分析指出，中國第3季交通運輸的碳排下降5%；雖然第3季的用電需求增長6.1%，但電力領域的碳排仍持平。風電、太陽能、核能與水力發電滿足新增用電需求90%；燃氣發電也進一步壓縮燃煤發電占比。

但化工產業碳排的成長使整體排放未能下降。1到9月塑膠產量年增12%，主因是中國國內食物外送與電商對塑膠需求大幅上升。

分析指出，為因應與美國貿易戰，中國提高應用範圍最廣塑化品聚乙烯在國內的產量；此外在電動車廣為普及、交通運輸燃料需求下降之際，中國政府鼓勵煉油廠轉向化工產品生產，以緩和燃料需求下滑帶來的衝擊。