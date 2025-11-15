陸媒：福建1高校聘任101名台灣教師、與118家台企產學研合作

持續加強對台交流合作，福建農林大學深入實施「三個一百」行動計畫，13日舉行閩台融合發展「三個一百」簽約暨兩岸教育與農業交流合作研討會。截至目前已引進101名台灣教師，並與118家台企建立產學研合作關係。

「三個一百」指的是福建農林大學與100家台企合作、引進100名台灣教師、聘任100位台籍行業導師。

澎湃新聞報導，會上與台灣企業代表簽訂合作協議，向新聘的台灣教師代表和行業導師代表頒發聘書，來自兩岸的高校代表、台企負責人、台灣校友及師生代表共120多人參會。

福建農林大學相關負責人表示，今年先後與118家台企建立產學研合作關係，涵蓋農業科技、綠色能源、文創設計等領域；全職或柔性引進101名台灣教師，覆蓋工學、理學、管理學等學科；聘任100位台灣農林企業界、學界資深人士擔任本科生和專業學位研究生的行業導師。

構建「理論+實踐」協同育人體系，導師團隊來自台灣農業科技、生物醫藥、鄉建鄉創等領域，有力推動兩岸在農業高等教育、科技創新與成果轉化領域的深度融合發展。

人民日報報導，福建農林大學與台灣農林學界淵源深厚。早在1940年代，福建農林大學的前身「福建協和大學農科」和福建省立農學院的首屆427名畢業生中，就有180多人跨海赴台，成為台灣早期農業發展的開拓者和奠基人，為台灣農業騰飛和兩岸交流作出了積極貢獻。

例如台灣農業試驗所所長、文化大學農學院院長萬雄；中興大學校長、台灣植物保護中心主任貢穀紳，「台茶之父」吳振鐸，以及邱瑞珍、陳錦文、邱人璋等。1987年，這份跨越海峽的學緣在兩岸開放後綻放新枝。黃歷校友會率先架起交流橋梁，促進兩岸農業科技教育交流合作。至2000年，先後有台灣校友、學者180多人次到校訪問交流。