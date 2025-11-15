男子「從北京跑到上海」1300公里！34天瘦5公斤、報銷5雙鞋

一位跑步愛好者賈先生在社群平台發布影片稱，自己用34天從北京跑步抵達上海，全程1300多公里，全程跑壞了5雙鞋，瘦了大概5kg。針對有網友質疑他是假跑。賈先生回應稱，自己剛開始會解釋，「建議他們看看我其他影片，有跑步軌跡和數據。時間久了，我也不再解釋了，不管他們說什麼，都不會影響我前進的腳步。」

影片裡介紹，賈先生從2007年開始愛上跑步，曾完成北京跑步去天津、衡水、鄭州等挑戰，也會將這些旅程記錄下來，留著以後慢慢看。

這次從北京到上海，每天大概跑三四十公里，在這個過程中，5雙鞋子被跑壞，路上的開銷達到了8000多人民幣（約新台幣3萬4千元），主要用於住宿。這不僅讓他瘦了5kg，還讓他看到了沿途的風景，心情十分愉悅。

他表示，之前忙於工作和生活，幾乎沒有時間去看看外面的世界。跑步使他能夠在路上放空自己，享受與自然的親密接觸。這看似艱辛的旅程，讓他感受到了身體和心靈的雙重釋放。

當網友們疑惑，一個人怎麼能跑這麼遠，事前是否要做什麼準備？賈先生解釋，為了支持自己的跑步計劃，會去調整飲食習慣，增加蛋白質和碳水化合物的攝入，確保有足夠的能量來支持長時間的跑步。

對於接下來的跑步計劃，賈先生坦言，不論跑到哪個城市他都會從北京出發，目標是跑遍全中國大陸所有的省會和直轄市。

文章授權轉載自《香港01》