中國大陸巨型風力發電機「葉片半空斷裂」！目擊者嚇逃：玻璃纖維滿天飛

11月9日，江西九江鄱陽湖服務區附近，一架風力發電機的葉片突然折斷墜落，斷裂的葉片散落大量碎片與碎屑，十分威脅人身安全。江西高速工作人員回應稱：正在處理當中。

在畫面中可以看到，當時的風力很大，風機正在運轉，突然一片大型葉片斷裂甩向一側，風機機身出現輕微晃動。

隨後，斷裂的葉片散落了大量碎片與碎屑，飄散在空中。由於事發地在九江鄱陽湖服務區附近，很多目擊者看到很多玻璃纖維在滿天飛，因擔心安全問題而迅速駛離現場。

公開資料顯示，風力發電機葉片多採用玻璃纖維、增強樹脂等複合材料製成。風力發電機通常設有3個葉片，葉片長度常見於40至90公尺之間。

裝置塔架訊息顯示，該風機隸屬於「吉電控股」項目。吉電控股10日下午向陸媒表示：事故發生於9日下午，公司在事發後立即啟動應急預案，對涉事風機實施停機，並組織專項調查組前往現場調查。

工作人員回應稱，涉事風機葉片是一種複合材料，以環氧樹脂為基體，內部有芯材，並使用了玻璃纖維布或碳纖維布進行增強，以保障其抗風性能。

對於公眾擔心的安全問題，將邀請第三方環評機構開展進一步環境檢測，確保無不良影響。

