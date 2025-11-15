快訊

營火晚會〈第一支舞〉你一定聽過！原唱「楊海薇」也是《犀利人妻》編劇

他PO家中閒置空間求建議⋯吸台人瘋狂後製「佛堂、超商、飲料店」噴笑

陸籲「暫勿前往日本」台網友歡呼！ 林氏璧：非常危險國家…我們去就好

聽新聞
0:00 / 0:00

中國大陸巨型風力發電機「葉片半空斷裂」！目擊者嚇逃：玻璃纖維滿天飛

香港01／ 撰文／唐雪艷
中國大陸江西一架風力發電機的葉片突然折斷墜落。（極目新聞）
中國大陸江西一架風力發電機的葉片突然折斷墜落。（極目新聞）

11月9日，江西九江鄱陽湖服務區附近，一架風力發電機的葉片突然折斷墜落，斷裂的葉片散落大量碎片與碎屑，十分威脅人身安全。江西高速工作人員回應稱：正在處理當中。

在畫面中可以看到，當時的風力很大，風機正在運轉，突然一片大型葉片斷裂甩向一側，風機機身出現輕微晃動。

隨後，斷裂的葉片散落了大量碎片與碎屑，飄散在空中。由於事發地在九江鄱陽湖服務區附近，很多目擊者看到很多玻璃纖維在滿天飛，因擔心安全問題而迅速駛離現場。

公開資料顯示，風力發電機葉片多採用玻璃纖維、增強樹脂等複合材料製成。風力發電機通常設有3個葉片，葉片長度常見於40至90公尺之間。

裝置塔架訊息顯示，該風機隸屬於「吉電控股」項目。吉電控股10日下午向陸媒表示：事故發生於9日下午，公司在事發後立即啟動應急預案，對涉事風機實施停機，並組織專項調查組前往現場調查。

工作人員回應稱，涉事風機葉片是一種複合材料，以環氧樹脂為基體，內部有芯材，並使用了玻璃纖維布或碳纖維布進行增強，以保障其抗風性能。

對於公眾擔心的安全問題，將邀請第三方環評機構開展進一步環境檢測，確保無不良影響。

延伸閱讀：

美國UPS貨機墜毀升至9死 其中地面多人死亡 附近居民接避難指令

仿如層層堆疊玻璃碎片 內蒙古第一大湖現「跑冰排」夢幻場景

文章授權轉載自《香港01》

風力發電 纖維
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

好讀周報／風機再造難題多…葉片無法拆解 業者推「材料護照」

淡水屯山里六塊厝美景建風機 地方抗議堅決反對護生態

桃園花彩節開跑！ 13公頃彩色花海、7大巨型「帽子歌后」金曲打卡點+草編裝置太好拍

蔡英文故鄉將設9支風力機組 支持鄉親高喊「楓港要發展！」

相關新聞

貓狗血液黑市猖獗…陸寵物輸血商業化 「萬能血犬」每毫升66元

隨著城市養寵物熱潮興起，越來越多主人將毛孩視如親密家人，然而當寵物罹患重病需輸血時，高昂費用往往令飼主卻步。一次輸血動輒人民幣數千至萬元，若無法找到義工捐血，便需依賴商業血庫，每毫升售價從人民幣數十元至上百元不等。

大受COP30峰會好評 陸電動車2優勢占領全球市場

11月6日，《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方大會（COP30）氣候峰會在巴西貝倫開幕。這次大會官方用車是中國大陸的電動車，尤其巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）坐著比亞迪SUV抵達現場，在COP30峰會期間一度成為話題焦點。大陸的電動車有什麼特點、產業又是如何布局，在發展中國家市場建立起難以撼動的先發優勢？

中國大陸巨型風力發電機「葉片半空斷裂」！目擊者嚇逃：玻璃纖維滿天飛

11月9日，江西九江鄱陽湖服務區附近，一架風力發電機的葉片突然折斷墜落，斷裂的葉片散落大量碎片與碎屑，十分威脅人生安全。江西高速工作人員回應稱：正在處理當中。

陸神舟20號太空人「換船」終著陸

大陸神舟廿號載人太空船先前疑似遭太空微小碎片撞擊，原計畫十一月五日的返回任務推遲。昨天傍晚，載著神舟廿號太空人乘組的神舟...

大陸十五運會賽事 帶動特許店日均銷售額平均達123萬

大陸第十五屆全國運動會日前在廣州開幕，隨之而來的，是席捲粵港澳三地的體育消費熱潮。位於廣州正佳廣場的十五運會和殘特奧會官...

治療新選擇！中國大陸醫學專家發現紅斑性狼瘡新療法

中國醫學專家利用來自健康人體的NK細胞，通過基因工程改造，成功研發「通用型」CD19 CAR-NK細胞藥物，並可實現大規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。