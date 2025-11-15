聽新聞
陸神舟20號太空人「換船」終著陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸神舟二十一號太空船返回艙載回神舟二十號三名太空人於東風著陸場成功著陸。（新華社）
大陸神舟二十一號太空船返回艙載回神舟二十號三名太空人於東風著陸場成功著陸。（新華社）

大陸神舟廿號載人太空船先前疑似遭太空微小碎片撞擊，原計畫十一月五日的返回任務推遲。昨天傍晚，載著神舟廿號太空人乘組的神舟廿一號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸。

綜合新華社、央視報導，因神舟廿號載人太空船疑似遭太空間微小碎片撞擊，為確保太空人生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定推遲進行。經綜合評估，神舟廿號載人太空船返回艙舷窗玻璃出現細微裂紋，最大可能是受太間碎片外部衝擊導致，不滿足載人安全返回的放行條件。

自推遲返回任務後經過十天，三名太空人昨天傍晚改乘坐神舟廿一號太空人返回地球。後續，神舟廿一號載人太空船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回。

昨天傍晚五時廿一分，神舟廿一號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸。神舟廿號太空人陳冬、陳中瑞、王傑全部安全順利出艙，健康狀態良好。神舟廿號此次任務也創了大陸在軌駐留最長的紀錄，其中太空人陳冬是首位在軌駐留時間超過四百天的大陸太空人‌，並已完成六次出艙活動，也是目前執行艙外任務次數最多的大陸太空人。

太空人
×

