大陸十五運會賽事 帶動特許店日均銷售額平均達123萬

大陸第十五屆全國運動會日前在廣州開幕，隨之而來的，是席捲粵港澳三地的體育消費熱潮。位於廣州正佳廣場的十五運會和殘特奧會官方特許商品旗艦店店長表示，每天客流量能做到2萬到3萬人，日均銷售額平均能達到人民幣20萬元到30萬元左右（新台幣82萬元到123萬元）。

21世紀經濟報導，在廣州塔紀念品商鋪內，工作人員表示，「吹泡泡的喜洋洋」實在太火爆了，我們也很難拿到貨。最近十五運會相關周邊在店裡賣得很好，其中以中華白海豚為原型的兩個吉祥物「喜洋洋」「樂融融」成了明星產品，還吸引了很多外國遊客前來選購。

另一處特許零售店「新時代驛站」的工作人員也表示，有不少人專程過來詢問購買「吹泡泡的喜洋洋」玩偶。除毛絨玩具外，相關掛件和盲盒也是賣得比較好的品類。

作為十五運會乒乓器材獨家供應商，廣州雙魚體育用品集團國際貿易部副部長達菲表示，在體育賽事帶動下，2025年前三季度雙魚體育在國內市場的營收實現20%以上的正增長。

賽事門票和周邊文創是賽事經濟效應的最直接體現。而在此基礎上，大灣區多個賽事承辦地還借著十五運會的流量做起了「上下游」生意。

其中承辦拳擊、男子足球等多項賽事的深圳市寶安區，就在核心商圈全面推出「票根經濟」活動，鼓勵觀眾憑賽事票根遊覽周邊商圈、景點，享受餐飲滿減、購物折扣、景點折扣等優惠，形成「觀賽+逛展+消費」閉環。

在此基礎上，廣州還打造了50條「跟著賽事去旅行」特色旅遊線路，串聯起海絲古城、西關騎樓等文化地標，進一步啟動「賽事+文旅」聯動效應。

在各類「賽事+」的帶動下，廣東酒店住宿業消費迎來旺季。同程旅行平台數據顯示，截至11月3日，平台上最近一周有關「全運會」的酒店、機票、火車票、景點綜合搜索量與上周相比增長近400%。同期，惠州、清遠的酒店預訂熱度年增逾100%，深圳、佛山、江門的酒店預訂熱度年增超過60%。

中山大學旅遊學院教授羅秋菊指出，除了奧運會、世界盃這類具備頂級吸引力的超級IP，絕大多數賽事無法單靠自身拉動區域經濟。將賽事與在地資源深度捆綁，形成「賽事+住宿+演出」等組合產品。這種方式不再單純依賴賽事吸引力，而是透過業態融合創造出獨特的綜合體驗，從而真正盤活區域經濟。

中山大學嶺南學院經濟學教授林江指出，伴隨全運會及系列「體育+文旅」消費活動，廣東具備形成階段性消費回暖的良好條件與結構性增長潛力，短期來看，賽事帶動下的「場景型消費」將拉動消費回暖，而從中長期看，體育消費將成為廣東消費結構升級的重要突破口。

林江認為，第4季加上雙十一，年末促銷等消費節點，賽事熱度可與線上線下活動聯動形成複合拉動。同時，廣東近期多地推出體育消費券、體育培訓補貼、戶外運動裝備促銷等舉措，加上穩就業、促收入政策，消費傾向將回升。基於此，預計第4季廣東社零增速將邊際回升至約4%左右，其中體育消費類商品與服務將成為亮點領域。