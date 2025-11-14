治療新選擇！中國大陸醫學專家發現紅斑性狼瘡新療法

中國醫學專家利用來自健康人體的NK細胞，通過基因工程改造，成功研發「通用型」CD19 CAR-NK細胞藥物，並可實現大規模批量生產，為系統性紅斑性狼瘡（SLE）治療帶來全新選擇。

中新社報導，上海長海醫院風濕免疫科趙東寶/高潔教授團隊的相關臨床研究成果，發表在國際頂尖醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）上。

系統性紅斑性狼瘡是嚴重危害人類健康的一種自身免疫性疾病，尤其對女性健康構成重大威脅，儘管現有治療手段有所進步，但仍有半數以上患者用藥後效果欠佳或病情反復，一直是全球醫學界的難題。

中國專家團隊在歷時兩年半的研究中，對入組的復發難治性、中重度活動期SLE患者進行隨訪，最長隨訪達18個月。結果顯示，隨訪超過1年的患者中，67%的患者實現完全緩解或紅斑狼瘡低疾病活動度，且無一例復發；治療後患者體內免疫功能得到調整，為長期緩解奠定基礎。

據悉，相比自體CAR-T技術，該療法展現出更好的安全性和臨床可及性，未發生嚴重不良事件或感染，徹底規避傳統治療可能導致的股骨頭壞死等毒副反應。

上海長海醫院並成立「細胞治療中心」，該中心將整合風濕免疫科、消化內科、血液內科等優勢學科力量，依託多平台支撐，致力於構建從基礎研究到臨床轉化，再到產業化應用的全創新體系。