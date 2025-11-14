快訊

貓狗血液黑市猖獗…陸寵物輸血商業化 「萬能血犬」每毫升66元

香港01／ 撰文／陳進安
擁有「萬能血」的格雷伊獵犬，可安全輸給幾乎所有血型犬隻，被譽為「萬能血犬」或「移動血庫」。圖／抖音＠哈基米紀錄片
擁有「萬能血」的格雷伊獵犬，可安全輸給幾乎所有血型犬隻，被譽為「萬能血犬」或「移動血庫」。圖／抖音＠哈基米紀錄片

隨著城市養寵物熱潮興起，越來越多主人將毛孩視如親密家人，然而當寵物罹患重病需輸血時，高昂費用往往令飼主卻步。一次輸血動輒人民幣數千至萬元，若無法找到義工捐血，便需依賴商業血庫，每毫升售價從人民幣數十元至上百元不等。報導指，近年大陸悄然形成龐大而隱秘的貓狗血液供應市場，個人商戶與生物醫藥公司成為主要供應方，血液更被稱為「液體黃金」。

據《中國新聞週刊》報導，來自北京的貓主李某的愛貓染上貓瘟，急需輸血救治，才首次聽聞「寵物血庫」一詞。醫院診斷貓血型為稀有B型，每毫升報價人民幣100元(約新台幣438元)，一次治療需40毫升，總費用高達人民幣4000元(約新台幣17535元)。李語追問血源，醫生僅含糊回應「血庫的血」，令她不安，遂轉向養寵社群求助。

類似困境並非個案。狗主林某多年前因其拉布拉多犬需輸血，報價每毫升約人民幣30元(約新台幣132元)，加上其他費用總計上萬人民幣，無力負擔下只能眼睜睜看愛犬離世。據悉大型犬單次輸血需求達300至400毫升，費用沉重。

如今，林某轉型成為寵物血供應者，在山東飼養6隻擁有「萬能血」的格雷伊獵犬（又稱靈緹犬）。這種全球奔跑速度最快的犬種，除賽狗用途外，其DEA 1.1陰性血型類似人類O型血，可安全輸給幾乎所有血型犬隻，被譽為「萬能血犬」或「移動血庫」。

林某提供「200公里內、24小時待命，送狗上門配型」服務，每毫升狗血售價人民幣15元(約新台幣66元)。他強調並非以此為「生意」，主要服務夜間急救，曾拒絕寵物醫院提出的三分之一分成合作。林凱強調絕對不能過量抽取，透支狗狗健康，現在他每月餵純雞肉，花費人民幣四五千元(約新台幣17535~21919元)，輸血收入僅收回部分成本。每次抽血300至400毫升後，須觀察犬隻狀態、防其暴瘦，並讓牠休息兩三個月甚至半年。

隨著寵物醫療需求暴增，貓狗血液交易已形成規模市場，為供應方與醫院帶來可觀利益。但暗面亦存，網上寵物義工不時揭露，有不肖業者將格雷伊獵犬當「提款機」，過度抽血導致健康惡化、生活品質低落，產血能力耗盡後即遭棄養。

因此，有輿論認為，寵物輸血市場雖填補急需，卻需加強監管，避免動物福利受損。

文章授權轉載自《香港01》

寵物 抽血
