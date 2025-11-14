聽新聞
曾因故推遲返回任務 神舟20號航天員乘組返回東風著陸場
曾因神舟20號載人飛船疑似遭空間微小碎片撞擊，原計劃11月5日實施的神舟20號返回任務遭推遲。14日傍晚，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。
綜合新華社、央視報導，原計劃11月5日實施的神舟20號返回任務，因神舟20號載人飛船疑似遭空間微小碎片撞擊，為確保太空人生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定推遲進行。
經綜合評估，神舟20號載人飛船返回艙舷窗玻璃出現細微裂紋，最大可能是受空間碎片外部衝擊導致，不滿足載人安全返回的放行條件。神舟20號載人飛船將繼續留軌開展相關試驗。
自推遲返回任務後經過10天，太空人改為乘坐神舟21號飛船返回東風著陸場，14日早上11點，神舟21號載人飛船與空間站組合體成功分離。後續，神舟21號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，太空人陳冬、陳中瑞、王傑踏上回家之旅。
14日傍晚，神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。神舟20號太空人陳冬、陳中瑞、王傑全部安全順利出艙，健康狀態良好。
